В Корсаков поступили «ГАЗели», работающие на двух видах топлива
Пять грузовых автомобилей с бортовой платформой передали в обслуживающие предприятия Корсаковского городского округа. Новые машины 2018 года выпуска могут работать не только на бензине, но и на природном газе. Задачу постепенно наращивать число газомоторного транспорта ранее поставил глава региона Валерий Лимаренко. Об этом ТИА «Острова» сообщили в аппарате губернатора и правительства Сахалинской области.
Временно исполняющий обязанности губернатора сделал акцент на важности этого процесса: чем больше машин перейдет на экологически чистый вид топлива, тем чище станет воздух в населенных пунктах области. К примеру, эксплуатация 500 единиц автотранспорта на газомоторном топливе позволяет снизить выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух ориентировочно на 14,3 тонны в год.
Автомобили марки «ГАЗель», полученные в Корсакове, укомплектованы двигателями нового поколения и заводским газовым оборудованием. Водитель может переключаться между двумя видами топлива в любое время.
– Машины закупили для нужд районных предприятий жилищно-коммунального хозяйства. Технику приобретали за счет средств областного и муниципального бюджетов на условиях софинансирования. В районе на сегодняшний день в наличии есть уже 11 автомобилей, работающих на газовом топливе, – рассказал директор департамента имущественных отношений администрации Корсаковского городского округа Дим Голубев.
Одну из новых «ГАЗелей» передали самой крупной управляющей компании в Корсакове – «Наш дом». На автомобиле будет работать круглосуточная аварийная бригада, что позволит обеспечить комфортные условия для предотвращения и устранения внештатных ситуаций.
– Оперативность бригады возрастет в несколько раз, и это, конечно, скажется на качестве работы нашей компании. Наши сотрудники смогут быстрее устранять аварии на системах тепло- и водоснабжения, водоотведения и электроснабжения. Не менее важно, то что новые машины более экономичны в содержании, так как газовое топливо стоит дешевле, – отметил директор муниципального унитарного предприятия «Наш дом» Владимир Комаров.
В Сахалинской области на голубом топливе уже работает коммунальная техника, общественный транспорт, службы такси и ряд автошкол. На заправке ПАО «Газпром» используют метан с островных месторождений. К слову, кубометр метана эквивалентен литру бензина. При этом один кубометр голубого топлива стоит 16,5 рублей, а эквивалентный ему литр бензина – примерно втрое дороже.
По итогам 2018 года число машин, использующих газомоторное топливо в Сахалинской области, увеличилось до 500 единиц. Это примерно в два раза больше, чем годом ранее. Планируется, что по итогам 2019 года удастся добиться увеличения до 750 машин.
На заседании Госсовета в декабре 2017 года Владимир Путин поддержал перевод автомобилей на газ, так как это создаст конкурентные преимущества для российской экономики.
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