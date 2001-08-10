Административная ответственность положительно повлияла на родителя-должника с Сахалина

Административное наказание в виде обязательных работ побудило сахалинца иначе относиться к родительскому долгу и возобновить стабильную выплату алиментов.

Решением суда житель Смирныховского района обязан выплачивать 1/4 часть всех видов своего дохода на содержание несовершеннолетнего сына, однако к исполнению родительского долга относился безответственно. Проверка имущественного положения должника показала, что ни счетов в кредитных организациях, ни официального заработка он не имеет. Будучи уведомленным о последствиях уклонения от уплаты алиментов, гражданин стал регулярно выплачивать алименты, а исполнительное производство было окончено.

Спустя некоторое время взыскательница обратилась в службу с целью возобновления принудительного взыскания алиментов, так как соответствующие выплаты должника прекратились. Стоило судебным приставам снова обратить внимание на неплательщика, последний «вспомнил» о необходимости материального содержания своего ребёнка и, в свою очередь, возобновил выплаты, но после погашения имеющейся на тот момент задолженности в размере 40 тыс. рублей поступление денежных средств вновь прекратилось.

В результате, неуплата алиментных платежей свыше 2-х месяцев привела к составлению в отношении мужчины протокола по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ. Рассмотрев материалы дела, суд признал неплательщика виновным и назначил наказание в виде 30 часов обязательных работ, в связи с чем последний погасил задолженность в размере 22 тыс. рублей. Более того, после беседы с сотрудником ведомства должник осознал, что дальнейшее игнорирование судебного решения обернется для него уже уголовной ответственностью в соответствии со ст. 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей».

УФССП России по Сахалинской области призывает родителей добровольно исполнять свои обязательства перед детьми и своевременно выплачивать алименты на их содержание.