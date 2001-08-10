На Сахалин передана икона преподобного Серафима Саровского

В день памяти святого Русской Православной Церкви преподобного Серафима Саровского (15 января) в кафедральный собор Рождества Христова Южно-Сахалинска передана в дар его икона. Об этом ТИА «Острова» сообщили в Южно-Сахалинской и Курильской епархии.

Образ преподобного для Южно-Сахалинской и Курильской епархии передал митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий в Рождественскую ночь за праздничным богослужением. Принял икону назначенный временно исполняющим обязанности губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко.

Святыня, освященная на мощах преподобного батюшки Серафима, стала настоящим подарком для православных верующих Сахалинской области. Его любовь к людям, которую он излучал при жизни, распространяется и по сей день. Молитвенная помощь и заступничество святого ощущают многие православные, особенно паломники Дивеевской обители.

Островитяне не исключение. Многие из них побывали в этом знаменитом нижегородском монастыре, приложились к мощам подвижника, прошлись по канавке Пресвятой Богородицы с молитвой на устах.

Преподобного любят и чтут островитяне. Не случайно в Аниве с 1994 года действует приход в честь преподобного Серафима Саровского. Тогда он еще был расположен в приспособленном помещении, в 2012 году построено полноценное здание храма. Под сводами этого храма накануне праздника 14 января глава епархии возглавил Всенощное бдение.

Божественную Литургию архиепископ Южно-Сахалинский и Курильский Тихон совершил в кафедральном соборе Рождества Христова, куда по окончании богослужения передана святыня. Рождественский подарок будет храниться в Рождественском соборе.

Валерий Лимаренко внёс значительный вклад в развитие православия: участвовал в развитии Саровского и Дивеевского монастырей, организации Серафимовских дней, возведении православных храмов по всей России.