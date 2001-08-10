В Южно-Сахалинске устраняют утечку на улице Пограничной

Сегодня рядом с институтом развития образования на улице Пограничной произошла утечка холодной воды. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.

Причина - порыв на сетях, принадлежащих учреждению. На место днём оперативно выехали специалисты городского водоканала. Они выдали институту предписание об устранении утечки.

В настоящее время сотрудники МКП «Городской водоканал» оказывают учреждению посильную помощь в ее ликвидации. Они подчеркивают, утечка - локальная. Для проведения работ не потребуется отключение жителей этого района. Максимум - может быть на несколько часов ограничено холодное водоснабжение самого института.