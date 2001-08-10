Тихоокеанское
информационное агентство
16 Января 2019
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В Южно-Сахалинске женщина ударила ножом знакомого
16:01, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Пятнадцать районов Сахалинской области окажутся под воздействием циклона

Пятнадцать районов Сахалинской области окажутся под воздействием циклона

16 января на территории Поронайского, Углегорского, Макаровского, Томаринского, Невельского, Долинского, Анивского, Корсаковского, Смирныховского, Охинского, Ногликского, Тымовского, Александровск-Сахалинского, Холмского  районов и города Южно-Сахалинск прогнозируется сильный снег, сильная метель, ветер 17-22 м/с, в отдельных районах до 30 м/с, сообщает Сахалинское управление Росгидромета. На лавиноопасных участках Невельского и Холмского районов возможен сход лавин.

Кроме этого, ночью 17 января в Охинском районе и на севере Ногликского района прогнозируются сильный, местами очень сильный снег, ветер до 30 м/с, сообщили ТИА «Острова» в ГУ МЧС России по Сахалинской области.

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