Пятнадцать районов Сахалинской области окажутся под воздействием циклона

16 января на территории Поронайского, Углегорского, Макаровского, Томаринского, Невельского, Долинского, Анивского, Корсаковского, Смирныховского, Охинского, Ногликского, Тымовского, Александровск-Сахалинского, Холмского районов и города Южно-Сахалинск прогнозируется сильный снег, сильная метель, ветер 17-22 м/с, в отдельных районах до 30 м/с, сообщает Сахалинское управление Росгидромета. На лавиноопасных участках Невельского и Холмского районов возможен сход лавин.

Кроме этого, ночью 17 января в Охинском районе и на севере Ногликского района прогнозируются сильный, местами очень сильный снег, ветер до 30 м/с, сообщили ТИА «Острова» в ГУ МЧС России по Сахалинской области.