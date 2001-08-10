Тихоокеанское
информационное агентство
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В Южно-Сахалинске женщина ударила ножом знакомого
16:51, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Лавинная опасность прогнозируется в двух районах Сахалинской области

16 января  на лавиноопасных участках Невельского и  Холмского районов прогнозируется риск схода снежных масс, на остальной территории острова Сахалин нелавиноопасно, возможен сход одиночных лавин, сообщили в ГУ МЧС России по Сахалинской области.

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