Тихоокеанское
информационное агентство
17 Января 2019
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В Южно-Сахалинске женщина ударила ножом знакомого
09:47, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Приостановлено междугороднее автобусное сообщение на юге Сахалина

В связи с ухудшением погодных условий, приостановлено междугороднее автобусное сообщение по маршрутам: «Южно-Сахалинск – Холмск», «Южно-Сахалинск – Невельск»,  «Южно-Сахалинск – Углегорск - Шахтерск», «Холмск – Чехов»  и в обратном направлениях, а также ограничено движение для всех видов автотранспорта на участках автодорог «Огоньки - Невельск», «Ильинск - Шахтерск». Об этом ТИА «Острова» сообщили в ГУ МЧС России по Сахалинской области.

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