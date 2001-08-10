Сахалинэнерго ведет восстановительные работы на линиях электропередачи, поврежденных снежным циклоном, пришедшим на Сахалин в ночь на 16 января. В ликвидации последствий непогоды участвуют 12 оперативно-выездных бригад компании (42 человека) и 16 единиц техники. Об этом ТИА "Острова" сообщили в энергетической компании.

Накануне, получив предупреждение о предстоящем циклоне, в Сахалинэнерго был введен режим повышенной готовности. На период прохождения непогоды установлено круглосуточное дежурство руководящего состава энергокомпании.

По состоянию на утро сегодняшнего дня нарушено электроснабжение села Шебунино Невельского района, частично – города Холмска, сел Яблочное, Чехов, Симаково, Пятиречье Холмского района.

Предприятия жизнеобеспечения обеспечиваются электроэнергией от дизель-генераторов.

В целом при прохождении циклона, который сопровождается сильным ветром и снегом в центральных районах острова и на побережьях, произошло два отключения линий электропередачи напряжением 110 кВ, одной ЛЭП напряжением 35 кВ, а также 22 ЛЭП напряжением 6-10 кВ.