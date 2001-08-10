Шесть сел Сахалина рискуют остаться без цифрового телевидения

В Томари прошла выездная презентация сахалинского филиала РТРС по вопросам перехода на цифровое телерадиовещание. Специалист передающего центра рассказал горожанам, обо всех нюансах перевода ТВ в новый формат. В мероприятии приняли участие активные граждане, представители общественных организаций и органов власти. Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации района.

Презентацию открыл глава Томаринского района Александр Кобелев. Он напомнил, что муниципалитет, с 15 апреля, вместе со всей областью полностью переходит с аналогового на цифровое телевидение. Для того, что бы жители района смогли получить ответы на все возникшие вопросы из первых уст, с разъяснительной презентацией прибыл специалист областного радиотелевизионного передающего центра Олег Дедяхин.

Запуск цифрового вещания обеспечит большую часть населения муниципалитета бесплатным доступом к 20 общедоступным теле - и трем радиоканалам. К сожалению, цифра не будет показывать у жителей сел: Айнское, Белинское, Лопатино, Новосёлово, Парусное и Урожайное. Это связано с невозможностью передать сигнал через пересеченную местность. Сельчанам, скорее всего, придется устанавливать комплекты спутникового телевидения.

В свою очередь начальник местного отделения Центра социальной поддержки рассказала участникам, о том, что для малообеспеченных граждан появилась новая мера поддержки. Теперь незащищенные слои населения могут получить компенсацию на приобретение необходимого ТВ – оборудования. Максимальный размер выплаты составляет 15 тысяч рублей.

В завершении, специалист передающего центра подарил жителям района три приставки для цифрового ТВ. Две из них установят ветеранам Великой Отечественной войны. Одну вручили многодетной маме.