Тихоокеанское
информационное агентство
17 Января 2019
Сегодня 09:52
66,76|76,14|60,01
В Южно-Сахалинске женщина ударила ножом знакомого
13:10, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Восстановлено электроснабжение трех населенных пунктов на Сахалине

"Сахалинэнерго" продолжает восстановительные работы на линиях электропередачи, поврежденных снежным циклоном. В ликвидации последствий непогоды участвуют 11 оперативно-выездных бригад компании (36 человек) и 12 единиц техники.

По состоянию на 13 часов сегодняшнего дня энергетики восстановили электроснабжение в городе Холмске, а также сел Шебунино Невельского района, Симаково Холмского района.

В настоящее время остается частично нарушенным электроснабжение сел Яблочное, Чехов и Пятиречье Холмского района.

Предприятия жизнеобеспечения обеспечиваются электроэнергией от дизель-генераторов, сообщили ТИА "Острова" в энергокомпании.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Другие

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

      Выбор редакции

      Фоторепортажи

      Полезные страницы

      Аналитика

      Опрос

      Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?