В Южно-Сахалинске прошла встреча с населением по поиску идей для Национальной программы развития Дальнего Востока

В Южно-Сахалинске прошла первая встреча с населением по поиску идей и предложений для Национальной программы развития Дальнего Востока. Сбор предложений инициирован федеральным Министерством по развитию Дальнего Востока. На первой встрече в Южно-Сахалинске учителя общеобразовательных, музыкальных школ и школ искусств, воспитатели детских садов, работники домов культуры и учреждений дополнительного образования озвучили свои идеи для включения их в будущую Национальную программу развития Дальнего Востока.

Местом проведения мероприятия, организаторами которого выступили МКУ «Агентство по развитию города Южно-Сахалинска» совместно с департаментом экономического развития, стала гимназия № 3. И это не случайно - сегодня она по праву считается одной из лучших школ ДФО, на ее базе в образовательный процесс внедряются современные технологии.

Перед началом на большом экране собравшимся показали ряд видеороликов о достижениях Южно-Сахалинска в 2018 году. С планами администрации города на ближайшую перспективу педагогов познакомил мэр островной столицы Сергей Надсадин. Градоначальник отметил, что Южно-Сахалинск продолжит свое динамичное развитие. Главная задача муниципальной власти неизменна. Это создание качественной комфортной городской среды, тем более что для воплощения в жизнь намеченных планов у города есть все ресурсы.

Так, в ближайшие 5 лет город продолжит развивать социальную инфраструктуру. В центре особого внимания - дети и популяризация здорового образа жизни. В Южно-Сахалинске появятся новые школы (их строительство стартовало в прошлом году), детские сады, дома культуры, спортивные комплексы и площадки. Возведение жилья, в том числе и арендного (оно пользуется особым спросом у городских бюджетников), дорог, мероприятия по благоустройству, газификации, модернизации сферы ЖКХ - все это также часть перспективного плана развития города.

- Сегодня муниципалитет в рамках своих полномочий многое делает для того, чтобы наш город был современным, уютным и комфортным прежде всего для его жителей. В ходе этой встречи вы можете озвучить любые предложения и идеи, которые хотели бы внести в Национальную программу развития Дальнего Востока, а также интересующие вас вопросы, - задает тон встрече Сергей Надсадин.

И действительно, вопросов и предложений у педагогического сообщества достаточно. Важную тему обеспечения нуждающихся педагогов собственным жильем затронула директор гимназии № 3 Анна Умнова. Это учителя как молодые, только начинающие свой профессиональный путь, так и со стажем. Подробную информацию об участии в жилищных программах, реализуемых на территории городского округа, присутствующим озвучила директор МКУ «Управление жилищной политики» Елена Федотова. Вместе с тем именно это предложение было включено в перечень инициатив городской общественности для внесения в программу развития Дальнего Востока.

И в продолжение темы учителя интересуются: как закрепить талантливую молодежь на малой родине? О механизмах заключения так называемых договоров о целевом обучении рассказала директор департамента образования города Анастасия Киктева. В прошлом году школа № 22 и лицей № 1 заключили договоры с двумя студентами-пятикурсниками. Это молодые преподаватели математики. Они уже трудоустроены. Им выплачивается ежемесячная стипендия. В целом механизм заключения договоров о целевом обучении зарекомендовал себя хорошо, и данную практику муниципалитет намерен использовать в дальнейшем.

Комплекс предложений был посвящен социальным льготам для педагогов старшего возраста, внедрению дополнительных гарантий мамам, имеющим детей до 3 лет, вопросам обмена опытом учреждений культуры с ведущими музеями, театрами и консерваториями страны и многому другому.

- Встреча замечательная, прозвучали интересные предложения и вопросы, на которые даны грамотные и обстоятельные ответы. Сегодня мы чувствуем себя полноправными участниками тех позитивных изменений, которые происходят у нас в городе, - делится впечатлениями молодой педагог из МБОУ СОШ № 3 Инна Скрыпченкова.

Во время мероприятия вопросы и предложения от учителей принимались и в письменном виде. Ни одна идея не останется без внимания. Кстати, специальная урна для сбора предложений будет находиться в гимназии № 3 до 12 февраля. Свои предложения сюда может принести любой житель Южно-Сахалинска. А в ближайшее время подобные урны будут установлены в гимназии № 1 и школе № 1. Там также запланированы встречи с городской общественностью.

Оставить свое предложение можно также и в сети Интернет. В конце декабря на ресурсе Национальной программы развития Дальнего Востока дв2025.рф заработал специальный модуль для голосования. Поддержать понравившуюся идею или выдвинуть свою могут зарегистрированные пользователи сайта - процедура займет несколько минут.

Также предложения от жителей островной столицы принимает МКУ «Агентство по развитию города Южно-Сахалинска». Электронная почта press@yuzhno-sakh.ru.