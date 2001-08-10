Тихоокеанское
информационное агентство
18 Января 2019
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08:01, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

"Сахалинэнерго": на Сахалине полностью восстановлено электроснабжение, нарушенное циклоном

"Сахалинэнерго" сегодня к 19 часам местного времени полностью восстановило электроснабжение населённых пунктов на Сахалине, нарушенное снежным циклоном. Последние ремонтные работы завершились на линии электропередачи, снабжающей электроэнергией село Поречье Холмского района, сообщили ТИА "Острова" в энергокомпании. 
В целом, в ликвидации последствий непогоды было задействовано 12 ремонтных бригад компании (42 человека) и 16 единиц техники.
Напомним, при прохождении циклона, который сопровождался сильным ветром и снегом, произошло около 25 отключений линий электропередачи высокого и среднего класса напряжения.

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