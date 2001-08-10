Валерий Лимаренко поручил выделить в 2019 году на закупку медицинского оборудования в Сахалинской области 1,7 миллиарда рублей

На средства областного бюджета закупят сотни единиц оборудования, в том числе, высокотехнологичного и дорогостоящего. Пополнится и автопарк спецтехники, которая применяется при выездных обследованиях. Об этом ТИА «Острова» сообщили в департаменте информационной политики правительства Сахалинской области.

По мнению главы Сахалинской области Валерия Лимаренко, дополнительное финансирование необходимо для того, чтобы улучшить качество медицинской помощи, оказываемой жителям островов.

- Дополнительное современное оборудование - это новые высокотехнологичные методы обследования и лечения для районов области, которые применяются в ведущих медицинских центрах страны. Качественная и своевременная медицинская помощь должна становиться доступнее. Не должно быть ситуаций, когда её не могут оказать на островах, – подчеркнул Валерий Лимаренко.

Существенное внимание будет уделено диагностическому оснащению. Так, в городской больнице имени Ф.С. Анкудинова в этом году установят магнитно-резонансный томограф и ангиограф. Для детской областной больницы и Охинской ЦРБ приобретут компьютерные томографы. В нескольких районных больницах появятся новые ультразвуковые сканеры, эндоскопические стойки, биохимические анализаторы.

В областной клинической больнице на площадях, которые до переезда занимал перинатальный центр, будут развивать такие направления, как челюстно-лицевая и торакальная хирургия. В этом году также расширят до 120 коек региональный сосудистый центр. Для него тоже понадобится новое оборудование.

- Есть поручение главы региона по привлечению высококвалифицированных специалистов, которые смогут развить целые направления, передать свой опыт сахалинским врачам. Работа в этом направлении начнется уже в текущем году, – сообщил министр здравоохранения Сахалинской области Алексей Пак.

Парк мобильных комплексов пополнят десять передвижных стоматологических кабинетов. Каждый из них будет оснащен аппаратом для рентген-исследований. Это позволит улучшить доступность стоматологической медпомощи в небольших населенных пунктах. Увеличится и число рентген-кабинетов на колёсах, в плане на этот год приобретение ещё пяти единиц техники.

Работа по приобретению нового медоборудования для медучреждений ведётся в рамках госпрограммы по развитию здравоохранения с учетом положений майского Указа Президента Владимира Путина о совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения.