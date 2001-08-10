В 2019 году

Филиал «Распределительные сети» ПАО «Сахалинэнерго» подготовит сетевую инфраструктуру для земельных участков, выделенных многодетным семьям в селе Дальнем города Южно-Сахалинска. Первую часть работ планируется выполнить до конца текущего года.

На первом этапе энергетикам предстоит построить кабельную и воздушную линии электропередачи общей протяженностью около 4 километров, а также две трансформаторные подстанции мощностью 400 и 600 кВА. Вторым этапом станет прием заявок от собственников и строительство сетей низкого класса напряжения (0,4 кВ) до границ участков.

«Подключение к электроснабжению участков многодетных семей – это крупный проект и с финансовой, и с технической точки зрения, – рассказал директор ФРС Роман Плотников. – Поэтому подача централизованной заявки от управления капитального строительства администрации Южно-Сахалинска и подписание соответствующего договора позволит ускорить сроки подключения и минимизировать затраты для застройщиков, участки которых расположены далеко от существующей электросетевой инфраструктуры».

Стоимость необходимых мероприятий первого этапа составит более 16 млн рублей. Эти затраты предусмотрены муниципальным образованием. В дальнейшем, после подачи заявок от частных застройщиков, расходы по строительству сетей низкого класса напряжения будут финансироваться за счет инвестиционной программы Сахалинэнерго.

Согласно законодательству, присоединение мощности до 15 кВт по льготной ставке 550 рублей возможно, если расстояние от границ участков заявителей до электросетевых объектов составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности.

После многочисленных консультаций специалистов администрации и Сахалинэнерго было принято решение выбрать наиболее конструктивный подход к решению проблемы. Для реализации социально значимого проекта муниципальные власти взяли на себя обязательства по подаче централизованной заявки на технологическое присоединение и расходы по строительству энергообъектов среднего класса напряжения.