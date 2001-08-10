Тихоокеанское
информационное агентство
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08:55, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

На Сахалине ликвидируют последствий циклона

Вечером 16 января циклон ушел с юга Сахалина В результате его воздействия было нарушено электроснабжение в Углегорском, Холмском, и Невельском районах. На данный момент подача электроэнергии полностью восстановлена.

Как сообщили ТИА «Острова» в ГУ МЧС России по Сахалинской области, паромная переправа закрыта до улучшения метеоусловий. Аэропорт и железная дорога работают в штатном режиме. Проезд  по автодорогам области по состоянию на 19.00 закрыт на участке Ноглики - Оха, по остальным дорогам проезд открыт без ограничений.

16 января были отменены занятия в школах Невельского, Томаринского, Анивского, Холмского, Углегорского и  Поронайского районов. Циклон продолжает оказывать влияние на северные районы области, в Охинском районе ночью 17 января ожидается сильный снег, метель (видимость 500 м и менее), ветер 25-30 м/с.

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