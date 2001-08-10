Тихоокеанское
информационное агентство
18 Января 2019
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В правительстве Сахалинской области произошли кадровые изменения
15:54, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Автодорога «Оха - Ноглики» открыта для движения

В связи с созданием условий для безопасного движения, с 15.30 (сах) 17 января открыт участок автодороги «Оха - Ноглики». Проезд по всем дорогам Сахалинской области осуществляется без ограничений.

Все объекты жизнеобеспечения Сахалинской области работают в штатном режиме. Аэропорты г. Южно-Сахалинска и г. Охи осуществляют выпуск и прием воздушных судов без ограничений. Паромная переправа Ванино – Холмск остаётся закрытой до улучшения метеоусловий, сообщили ТИА «Острова» в ГУ МЧС России по Сахалинской области.

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