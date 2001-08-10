Тихоокеанское
информационное агентство
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16:03, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Акцию «Пешеход, на переход!» провели для школьников Южно-Сахалинска

Акцию «Пешеход, на переход!» провели для школьников Южно-Сахалинска

Сотрудники Госавтоинспекции Южно-Сахалинска, совместно с центром молодежных инициатив и учащимися школы № 11, провели для пешеходов областного центра акцию «Пешеход, на переход!». Об этом ТИА «Острова» сообщили в УГИБДД УМВД России по Сахалинской области.

Местом проведения мероприятия выбрали регулируемый пешеходный переход на перекрестке улиц Ленина и Сахалинской, где неоднократно происходили дорожно-транспортные происшествия с участием пешеходов, в том числе несовершеннолетними.

С целью привлечь внимание юных и взрослых пешеходов к проблеме дорожной безопасности, за время акции участники мероприятия с ростовой куклой Зеброй раздавали агитационные листовки, проводили с пешеходами разъяснительные беседы, акцентируя внимание о важности перехода проезжей части только по пешеходному переходу и на разрешающий сигнал светофора, а также о необходимости и пользе использования световозвращающих элементов в короткие световые дни зимнего периода.

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