На Сахалине и Курилах стартует прием заявлений на получение путевок в лагеря
1 февраля в Сахалинской области стартует прием заявлений на получение путевок в областные загородные лагеря. Об этом сегодня островным журналистам рассказали в министерстве образования региона.
- Островитяне смогут подать заявки на путевки в детские оздоровительные лагеря «Чайка», «Юбилейный» и «Лесное озеро» с помощью электронной системы. Такая практика действует в области третий год, - рассказала заместитель министра образования Елена Бабина.
Официальный прием электронных заявлений на приобретение путевок в период весенних и летних каникул начнется 1 февраля в 9:00. Заявления можно подать через информационную автоматизированную систему «Е-услуги. Образование». Перед процедурой записи родителям необходимо зарегистрироваться на портале Госуслуг. Об этом ТИА «Острова» сообщили в департаменте информационной политики правительства Сахалинской области.
- До 1 февраля родители имеют возможность ознакомиться с формой подачи заявления, - отметила Анна Чагина, специалист областного центра внешкольной воспитательной работы. - Площадка в тестовом режиме будет работать в период с 23 по 29 января. По всем вопросам, касающимся заполнения заявлений, проводятся консультации по телефону 72-26-06.
Преимущества автоматизированной системы заключаются в том, что родители могут подать заявление самостоятельно, не выходя из дома, с любого гаджета. Есть и альтернативный вариант - обратиться за помощью к специалистам областного центра внешкольной воспитательной работы (г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, 266-а, каб.7).
Данным видом поддержки могут воспользоваться южносахалинцы. Жителям других районов необходимо обратиться в муниципальные отделы образования, либо в школы. Там родителям помогут зарегистрировать ребёнка в электронной очереди.
1 марта на сайте министерства образования Сахалинской области будет размещен реестр принятых заявлений. С 5 по 27 марта начнется прием оригиналов документов и выдача путевок. Документы необходимо предоставить в областной центр внешкольной воспитательной работы или в пункты приема заявлений в муниципальных образованиях.
Что касается приобретения путевок в муниципальные и частные лагеря отдыха, то их реализацией учреждения будут заниматься самостоятельно.
Отметим, с 1 февраля во всех районах области начинают работать «горячие телефонные линии» по вопросам организации и обеспечения летнего отдыха детей в 2019 году. Звонки принимаются в рабочие дни с 9:00 до 17:00 по телефонам, указанным на официальном сайте министерства образования в разделе «Лето-2019».
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