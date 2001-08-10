Выставка «Мир, который нужен мне» пройдет на Горном воздухе

Сахалинцев и гостей острова приглашают на открытие фотовыставки «Мир, который нужен мне». Мероприятие состоится в 15:00 в здании входной группы СТК «Горный воздух» 20 января. На выставке будут представлены работы профессиональных фотографов не только Сахалина, городов Дальнего Востока и не только.

Цель – популяризация детской и семейной фотосъёмки.

Участников и гостей ждёт развлекательная программа, розыгрыш призов и сюрпризов от партнеров события.

Мероприятие пройдёт в рамках второго Евро-Азиатского фотофестиваля (@euroasian_photofestival) в трёх городах Дальнего Востока. Старт будет дан в Южно-Сахалинске, затем в 15:00 по Владивостокскому времени эстафету перехватит столица ДФО, а завершит череду мероприятий Хабаровск в 16:00 по местному времени.