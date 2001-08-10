Давление в системе водоснабжения Дальнего проверяет специальная комиссия

На протяжении последних двух дней сотрудники МУП «Горводоканал», управляющих компаний и представители администрации областного центра замеряют напор на входах в систему водоснабжения домов в Дальнем. После декабрьского порыва на местных сетях жители села жаловались на невозможность воспользоваться коммунальным благом в вечернее время и в выходные. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.

Елена Пантелеева переехала в новостройки Дальнего несколько лет назад. Квартира, которая досталась ей по распределению, расположена на ул. Байкальской. Однако вопреки символизму названия ее жители недавно начали жаловаться на проблемы с водой. Квартира Елены находится на втором этаже, и проблем с напором хозяйка испытывать не должна. Однако некоторые сложности, отмечает женщина, все же есть.

- В выходной день, когда люди затевают стирку, особенно по воскресеньям, бывает слабый напор. По будням в основном все в порядке. А еще качество воды – она бывает желтого цвета, может, где-то застаивается. Приходится сливать, - рассказала женщина во время визита специальной комиссии.

Представители горводоканала взяли замечания на заметку.

Учитывая массовый характер жалоб, администрация города приняла решение провести рейд. Специалисты приступили к поэтапной проверке, чтобы постепенно исключить все возможные причины снижения напора воды.

В рамках обследования манометр показал в квартире Пантелеевых нормальное давление - около 2,5 килограмма. На выходе, отмечают специалисты, этого вполне достаточно. Похожая ситуация и в соседних домах, которые поздним вечером осмотрели слесари. В каждом случае сначала проверяли давление в техническом подвале, а уже затем в квартирах тех, кто жаловался на напор. Замеры специально проводились вечером, чтобы достоверно оценить ситуацию с водоснабжением в часы максимальной нагрузки на систему.

- Были выявлены отклонения параметров давления на входе в дома и в угловых квартирах, причем в разные дни показатели как соответствовали норме, так были и значительно ниже ее, - отметил Андрей Худорбаев, начальник отдела по управлению территорией села Дальнее администрации Южно-Сахалинска, вместе со слесарями принимавший участие в осмотре новостроек. - Управляющим компаниям были даны рекомендации по устранению данных проблем. Мы держим ситуацию на контроле.

За два дня специалисты проверили 10 домов. Представители управляющих компаний также принимают участие в рейдах. Ведь, если причина снижения напора кроется во внутридомовых сетях, исправлять проблему предстоит именно им. В то же время неполадки в квартальной системе водоснабжения будут в зоне ответственности МУП «Горводоканал».

- Сейчас нам необходимо разобраться в причинах потери давления, - рассказал Вольдемар Мягков, главный инженер управляющей компании «Дальнее». - На входе в дом оно составляло 3,5 килограмма. Во время проверки в некоторых квартирах давление было значительно ниже нормы. Мы приняли решение начать промывку системы, для этого нужно разбирать и прочищать каждый фильтр, процесс длительный.

Дальненцев просят отнестись к проверкам с пониманием, обследование трубопровода продолжится и в ближайшее время. После промывки системы будут сделаны контрольные замеры давления. Управляющая компания ведет подготовку к этому процессу. Уже сегодня рабочие управляющей компании приступили к промывке сетей в домах на ул. Алых роз. Специалисты будут проводить процедуру приблизительно в течение месяца, по два дома в неделю.