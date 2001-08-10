Расклейщиков рекламы призывают добровольно убрать листовки с городских объектов
Мэрия Южно-Сахалинска дает возможность расклейщикам рекламы, не дожидаясь повестки в суд и штрафа, убрать свои листовки с автобусных павильонов, фасадов зданий и опор уличного освещения. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.
Как отмечают в департаменте общественной безопасности и контроля, алгоритм идентификации нарушителей и привлечения их к ответственности отработан и действует. В конце прошлого года городской суд Южно-Сахалинска наказал расклейщика рекламы на автобусных остановках. Он возместил 22 тыс. рублей расходов, затраченных из бюджета города на приведение в порядок испорченных павильонов. На 9 тыс. рублей его наказала также административная комиссия за нарушение правил благоустройства.
Работа продолжается. Административной комиссией вынесено еще свыше 10 решений о привлечении нарушителей к административной ответственности. У физических и юридических лиц, кто узнал свои листовки и объявления, пока есть возможность добровольно убрать рекламу (фото прилагаются).
Этими фото список нарушителей не ограничивается. Специалисты департамента общественной безопасности и контроля мониторят состояние автобусных остановок и фиксируют объявления.
Штрафы за нарушение правил благоустройства: до 3 тыс. рублей для физических лиц, до 10 тыс. - для должностных, до 50 тыс. - для юридических. При этом штраф может быть назначен за каждое объявление одного физического или юридического лица.
Реклама, расклеенная на остановках и фасадах зданий, портит облик этих объектов и города в целом. Убрать ее особенно трудозатратно с автобусных павильонов. В Южно-Сахалинске они в основном из поликарбоната и каленого стекла. Зачастую рекламу сажают на труднорастворимый клей, порой даже после снятия объявлений внешний вид без замены фрагментов остановочных пунктов не восстановить до первоначального. Это дополнительные расходы на содержание павильонов из муниципального бюджета. В прошлом году на замену панелей из поликарбоната, чистку, мойку, покраску остановочных павильонов и оплату труда работников было потрачено более 1 миллиона рублей.
Тем не менее освобождение города от рекламных листовок - это ежедневная круглогодичная работа муниципальных служб. Подключиться к процессу могут и жители города. Сообщить о фактах расклейки (желательно с фото/видео личности расклейщика) можно в рабочее время по телефону 300-809 (доб. 4), электронную почту: o.koshelenko@yuzhno-sakh.ru, uobik@yuzhno-sakh.ru.
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