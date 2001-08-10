Дорогу Ильинское – Углегорск закрыли из-за непогоды

В связи с ухудшением погодных условий, а также для предотвращения опасных ситуации, с 11.35 (сах) 18 января ограничено движение для всех видов автотранспорта на участке автодороги Ильинское – Углегорск, сообщили ТИА «Острова» в ГУ МЧС России по Сахалинской области.

Главное управление МЧС России по Сахалинской области просит жителей и гостей области воздержаться от поездок в указанном направлении или воспользоваться железнодорожным транспортом, а также заранее планировать маршрут с учетом погодных условий.