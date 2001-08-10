Тихоокеанское
информационное агентство
19 Января 2019
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В правительстве Сахалинской области произошли кадровые изменения
11:50, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Дорогу Ильинское – Углегорск закрыли из-за непогоды

В связи с ухудшением погодных условий, а также для предотвращения опасных ситуации, с 11.35 (сах) 18 января ограничено движение для всех видов автотранспорта на участке автодороги Ильинское – Углегорск, сообщили ТИА «Острова» в ГУ МЧС России по Сахалинской области.

Главное управление МЧС России по Сахалинской области просит жителей и гостей области воздержаться от поездок в указанном направлении или воспользоваться железнодорожным транспортом, а также заранее планировать маршрут с учетом погодных условий.

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