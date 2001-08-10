Хоккеисты Южно-Сахалинска лидируют на первенстве Дальнего Востока по результатам двух туров

В январе прошли игры в рамках второго этапа первенства дальневосточного федерального округа по хоккею среди юношей в возрастных группах 2004, 2006, 2007 годов рождения. Матчи проходили на трех разных площадках в Благовещенске, Владивостоке и Хабаровске. Об этом ТИА «Острова» сообщили в «Кристалле».

Южно-Сахалинск на турнире представили воспитанники дворца спорта «Кристалл». Спортсмены уверенно вступили в борьбу за первенство, итогом которой стало безусловное лидерство сахалинских команд.

Так, среди розыгрыша команд в возрасте до 12 лет первое место завоевали подопечные тренера Константина Пятакова. В группе игроков до 13 лет первенствовала команда «Кристалл-2006», которая тренируется под началом Александра Скворцова. Завершили серию побед на втором этапе первенства ДФО игроки 2004 года рождения. Победители в возрастной группе до 15 лет являются игроками специальной сборной команды Сахалинской области, созданной для выступления на I зимних международных играх «Дети Азии». Хоккейный коллектив состоит из воспитанников дворца спорта «Кристалл» и комплекса «Арена Сити». Как отметил один из тренеров команды Владимир Кормачев, участие в очередном этапе первенства ДФО было полезно для спортсменов.

– Можно сказать, что этап пошел нам на пользу в подготовке к «Детям Азии». Там нас ждут серьезные и сильные соперники, с которыми будет нелегко. Но мы готовимся, и постараемся порадовать наших болельщиков красивой игрой и забитыми шайбами, – говорит наставник. Сборная Сахалинской области на первенстве ДФО провела четыре игры, заработав наибольшее количество очков.

Таким образом, на сегодняшний день лидерами соревнований по результатам двух туров являются хоккеисты из Южно-Сахалинска в трех возрастных группах. Третий этап первенства ДФО по хоккею пройдет в марте.

Команда, набравшая наибольшее количество очков по результатам трех этапов первенства ДФО, отправится защищать дальневосточный регион на всероссийское первенство по хоккею в своей возрастной группе.