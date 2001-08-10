Хоккеисты Южно-Сахалинска лидируют на первенстве Дальнего Востока по результатам двух туров
В январе прошли игры в рамках второго этапа первенства дальневосточного федерального округа по хоккею среди юношей в возрастных группах 2004, 2006, 2007 годов рождения. Матчи проходили на трех разных площадках в Благовещенске, Владивостоке и Хабаровске. Об этом ТИА «Острова» сообщили в «Кристалле».
Южно-Сахалинск на турнире представили воспитанники дворца спорта «Кристалл». Спортсмены уверенно вступили в борьбу за первенство, итогом которой стало безусловное лидерство сахалинских команд.
Так, среди розыгрыша команд в возрасте до 12 лет первое место завоевали подопечные тренера Константина Пятакова. В группе игроков до 13 лет первенствовала команда «Кристалл-2006», которая тренируется под началом Александра Скворцова. Завершили серию побед на втором этапе первенства ДФО игроки 2004 года рождения. Победители в возрастной группе до 15 лет являются игроками специальной сборной команды Сахалинской области, созданной для выступления на I зимних международных играх «Дети Азии». Хоккейный коллектив состоит из воспитанников дворца спорта «Кристалл» и комплекса «Арена Сити». Как отметил один из тренеров команды Владимир Кормачев, участие в очередном этапе первенства ДФО было полезно для спортсменов.
– Можно сказать, что этап пошел нам на пользу в подготовке к «Детям Азии». Там нас ждут серьезные и сильные соперники, с которыми будет нелегко. Но мы готовимся, и постараемся порадовать наших болельщиков красивой игрой и забитыми шайбами, – говорит наставник. Сборная Сахалинской области на первенстве ДФО провела четыре игры, заработав наибольшее количество очков.
Таким образом, на сегодняшний день лидерами соревнований по результатам двух туров являются хоккеисты из Южно-Сахалинска в трех возрастных группах. Третий этап первенства ДФО по хоккею пройдет в марте.
Команда, набравшая наибольшее количество очков по результатам трех этапов первенства ДФО, отправится защищать дальневосточный регион на всероссийское первенство по хоккею в своей возрастной группе.
Комментарии - 0
Другие
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
16:53 14 Января Валерий Лимаренко распорядился закупить дополнительную снегоуборочную технику
16:01 15 Января Пятнадцать районов Сахалинской области окажутся под воздействием циклона
- 11:51 14 Января В Южно-Сахалинске женщина ударила ножом знакомого
18:01 14 Января В Корсаков поступили «ГАЗели», работающие на двух видах топлива
12:50 28 Декабря В Южно-Сахалинске состоялось заключительное в 2018 году заседание общественного совета
16:30 28 Декабря Итоги международного сотрудничества между предпринимателями Сахалина и Хоккайдо обсудили сегодня в областном центре
13:47 21 Декабря В Сахалинской области растет производство сельхозпродукции, добыча нефти, газа и угля
16:41 29 Декабря В Чехове восстанавливают крышу центра досуга
Выбор редакции
- 17:35 Вчера В Южно-Сахалинске обновят 166 контейнерных площадок для мусора
- 17:33 Вчера Хоккеисты Южно-Сахалинска лидируют на первенстве Дальнего Востока по результатам двух туров
- 12:44 Вчера Общественники одобрили переезд городской гинекологии Южно-Сахалинска в больницу имени Анкудинова
- 11:58 Вчера За год на Сахалине и Курилах подорожало пшено и топливо
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
- 14:08 22 Декабря Курильские острова в 2018 году: новые дома, новые авиарейсы, новые дороги
- 13:53 17 Декабря Особенности островного туризма: и рыбку поймать, и на лыжах покататься
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
- 15:08 11 Декабря Часть направлений программы развития Курильских островов уже выполнена
Опрос
Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?