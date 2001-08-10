В Южно-Сахалинске обновят 166 контейнерных площадок для мусора

Переход на новую систему по вывозу твердых коммунальных отходов (ТКО) обсудили на совещании при вице-мэре Южно-Сахалинска Александре Гринберге представители управляющих компаний и региональный оператор. В работе совещания также принял участие министр ЖКХ Сахалинской области Дмитрий Зайцев. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.

В соответствии с нововведениями, с 1 января 2019 года вывоз ТКО от многоквартирных домов и из частного сектора осуществляет единый региональный оператор. Поблагодарив специалистов за напряженную работу в праздничные дни, Александр Гринберг отметил необходимость налаживания тесного взаимодействия между всеми участниками процесса. Во время обсуждения представители УК озвучили ряд претензий к деятельности регионального оператора. В их числе отсутствие графика по вывозу отходов, слишком раннее прибытие мусороуборочной техники в микрорайоны, где она своим шумом мешает ночному отдыху жителей, нерегулярное обслуживание частного сектора и некоторые другие. Как отметила представитель регионального оператора, это временные недоработки, которые будут устранены в ближайшие месяцы. Так, например, до конца января будут собираться данные, а уже на их основе подготовят график вывоза ТКО. Время прибытия техники к жилым домам будет скорректировано.

Александр Гринберг рассказал, что администрация Южно-Сахалинска разработала программу, получившую финансовую поддержку от регионального министерства ЖКХ, в соответствии с которой в течение трех лет все контейнерные площадки на муниципальных землях будут обновлены. Только в этом году планируется усовершенствовать 166 площадок рядом с многоквартирными домами. Кроме этого, в частном секторе будут обустроены 20 площадок заглубленного типа, когда капсула объемом 3 кубометра располагается под землей. В общей сложности предстоит обновить 502 объекта.

Министр ЖКХ Дмитрий Зайцев поставил перед работниками управляющих компаний задачу активизировать работу по выявлению юридических лиц, которые не заключают договоры на вывоз мусора и складируют большие объемы отходов на контейнерных площадках рядом с многоквартирными домами. За такое нарушение предусмотрен штраф до 50 тыс. рублей, повторный - до 300 тыс. рублей.

Пока открытым остается вопрос с утилизацией авторезины. У этого материала повышенный класс опасности, поэтому требуются особые условия для его сбора и вывоза. Александр Гринберг запланировал встречу с заинтересованными сторонами для его решения.