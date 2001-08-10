В Южно-Сахалинске обновят 166 контейнерных площадок для мусора
Переход на новую систему по вывозу твердых коммунальных отходов (ТКО) обсудили на совещании при вице-мэре Южно-Сахалинска Александре Гринберге представители управляющих компаний и региональный оператор. В работе совещания также принял участие министр ЖКХ Сахалинской области Дмитрий Зайцев. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.
В соответствии с нововведениями, с 1 января 2019 года вывоз ТКО от многоквартирных домов и из частного сектора осуществляет единый региональный оператор. Поблагодарив специалистов за напряженную работу в праздничные дни, Александр Гринберг отметил необходимость налаживания тесного взаимодействия между всеми участниками процесса. Во время обсуждения представители УК озвучили ряд претензий к деятельности регионального оператора. В их числе отсутствие графика по вывозу отходов, слишком раннее прибытие мусороуборочной техники в микрорайоны, где она своим шумом мешает ночному отдыху жителей, нерегулярное обслуживание частного сектора и некоторые другие. Как отметила представитель регионального оператора, это временные недоработки, которые будут устранены в ближайшие месяцы. Так, например, до конца января будут собираться данные, а уже на их основе подготовят график вывоза ТКО. Время прибытия техники к жилым домам будет скорректировано.
Александр Гринберг рассказал, что администрация Южно-Сахалинска разработала программу, получившую финансовую поддержку от регионального министерства ЖКХ, в соответствии с которой в течение трех лет все контейнерные площадки на муниципальных землях будут обновлены. Только в этом году планируется усовершенствовать 166 площадок рядом с многоквартирными домами. Кроме этого, в частном секторе будут обустроены 20 площадок заглубленного типа, когда капсула объемом 3 кубометра располагается под землей. В общей сложности предстоит обновить 502 объекта.
Министр ЖКХ Дмитрий Зайцев поставил перед работниками управляющих компаний задачу активизировать работу по выявлению юридических лиц, которые не заключают договоры на вывоз мусора и складируют большие объемы отходов на контейнерных площадках рядом с многоквартирными домами. За такое нарушение предусмотрен штраф до 50 тыс. рублей, повторный - до 300 тыс. рублей.
Пока открытым остается вопрос с утилизацией авторезины. У этого материала повышенный класс опасности, поэтому требуются особые условия для его сбора и вывоза. Александр Гринберг запланировал встречу с заинтересованными сторонами для его решения.
Комментарии - 0
Другие
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
16:53 14 Января Валерий Лимаренко распорядился закупить дополнительную снегоуборочную технику
16:01 15 Января Пятнадцать районов Сахалинской области окажутся под воздействием циклона
- 11:51 14 Января В Южно-Сахалинске женщина ударила ножом знакомого
18:01 14 Января В Корсаков поступили «ГАЗели», работающие на двух видах топлива
12:50 28 Декабря В Южно-Сахалинске состоялось заключительное в 2018 году заседание общественного совета
16:30 28 Декабря Итоги международного сотрудничества между предпринимателями Сахалина и Хоккайдо обсудили сегодня в областном центре
13:47 21 Декабря В Сахалинской области растет производство сельхозпродукции, добыча нефти, газа и угля
16:41 29 Декабря В Чехове восстанавливают крышу центра досуга
Выбор редакции
- 17:35 Вчера В Южно-Сахалинске обновят 166 контейнерных площадок для мусора
- 17:33 Вчера Хоккеисты Южно-Сахалинска лидируют на первенстве Дальнего Востока по результатам двух туров
- 12:44 Вчера Общественники одобрили переезд городской гинекологии Южно-Сахалинска в больницу имени Анкудинова
- 11:58 Вчера За год на Сахалине и Курилах подорожало пшено и топливо
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
- 14:08 22 Декабря Курильские острова в 2018 году: новые дома, новые авиарейсы, новые дороги
- 13:53 17 Декабря Особенности островного туризма: и рыбку поймать, и на лыжах покататься
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
- 15:08 11 Декабря Часть направлений программы развития Курильских островов уже выполнена
Опрос
Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?