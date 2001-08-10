Сахалинскую область за год покинули 1520 пенсионеров

В 2018 году островной регион покинули 1520 граждан пенсионного возраста. Для перевода пенсии в адрес проживания, и пересылки пенсионного дела, необходимо обратиться в территориальный орган ПФР по новому месту жительства. Об этом ТИА "Острова" сообщили в отделении Пенсионного фонда России по Сахалинской области.

Новая электронная услуга позволяет сахалинцам и курильчанам при смене места жительства сделать запрос о пересылке их пенсионного дела, не посещая Пенсионный фонд. В электронном сервисе «Личный кабинет гражданина» на сайте Пенсионного фонда РФ работает форма заявления «О запросе на передачу выплатного (пенсионного) дела в территориальный орган ПФР по новому месту жительства». Ею могут воспользоваться сахалинские и курильские пенсионеры, сменившие место жительства как внутри области, так и выехавшие за ее пределы.

Для запроса выплатного дела по прежнему месту жительства пенсионеру, после переезда, необходимо заполнить соответствующую форму заявления в «Личном кабинете», указав необходимые сведения: наименование территориального органа ПФР по новому месту жительства, адрес места жительства либо пребывания. Если пенсионер переехал, но не планирует сниматься с регистрационного учета по прежнему месту жительства, то необходимо указать сведения об адресе места фактического проживания.

При направлении электронного заявления потребуется также заполнить поля, предполагающие указание: вида получаемой пенсии, адреса прежнего места жительства, наименования территориального органа ПФР, выплачивавшего пенсию, месяц и год последней полученной пенсии в числовом формате — например, 01.2019.

Мероприятия по пересылке и постановке выплатного дела на учет составят не более 5 рабочих дней. После получения документов, специалистами ПФР будет осуществлена проверка правильности установления пенсии по прежнему месту жительства.

В случае, если пенсия перечисляется на счет банковской карты, то запрашивать выплатное дело в связи с переездом тоже обязательно.

Напомним, что для работы в сервисе «Личный кабинет гражданина» необходима подтвержденная учетная запись на портале госуслуг. Дополнительная регистрация на сайте ПФР не потребуется.