Валерий Лимаренко почтил память невельских рыбаков, погибших в Беринговом море
Траурное мероприятие состоялось сегодня в Невельске, в сквере памяти погибших рыбаков. 54 года назад стихия унесла жизни более 120 человек, уничтожив в Беринговом море средние рыболовные траулеры «Севск», «Себеж», «Нахичевань» Невельского управления тралового флота и судно «Бокситогорск» из Приморского края. Об этом ТИА «Острова» сообщили в департаменте информационной политики правительства Сахалинской области.
Отдать дань памяти участникам погибшей промысловой экспедиции пришли сотни жителей области – родственники рыбаков, представители органов власти и общественности, курсанты мореходного училища, горожане. Глава островного региона Валерий Лимаренко вместе с невельчанами почтил память погибших.
— Мы обязаны сделать все, чтобы подобные трагедии в нашей жизни не повторялись. И потому вопросам безопасности на флоте необходимо уделять самое пристальное внимание. Они должны быть в приоритете у руководителей всех транспортных и рыболовецких компаний. Искренне желаю, чтобы все, кто выходит в море, всегда возвращались обратно живыми и здоровыми, — сказал Валерий Лимаренко.
— В Невельске каждая семья связана с морем, поэтому эта трагедия близка всем нам. В 1965 году беспощадное Берингово море — родина всех ветров — распорядилось жизнью четырех дальневосточных рыболовных траулеров. Несмотря на отважную борьбу моряков со стихией все четыре судна разделили одну судьбу: обледенение, потеря устойчивости, оверкиль. Произошедшее должно научить и нас, и наших ребят - курсантов мореходного училища, будущих моряков тому, что море — это стихия, которая не прощает ошибок, — отметил, в свою очередь, мэр Невельского района Алексей Шабельник.
Собравшиеся почтили память погибших минутой молчания, после чего у мемориала была отслужена заупокойная лития. Завершилась церемония возложением цветов и венков.
Напомним, 19 января 1965 года в Беринговом море температура воздуха опустилась ниже 20 градусов, порывы ветра достигали 35 метров в секунду, высота волн поднялась до нескольких метров. При сильном обледенении у судов менялись характеристики остойчивости. А лед продолжал нарастать со стремительной скоростью, что и привело к катастрофе четырех траулеров.
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