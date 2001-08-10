Сахалинцы готовятся к записи детей в первые классы
Официальная областная кампания по приему в 1-й класс во все общеобразовательные организации Сахалинской области стартует в единый день — 22 января 2019 года в 9:00. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве образования Сахалинской области.
Родители могут подать заявление на зачисление в школу только в электронной форме - через портал образовательных услуг Сахалинской области.
Для получения электронной услуги, в том числе и для предварительного заполнения электронного заявления, требуется пройти авторизацию с использованием Единой системы идентификации и аутентификации (далее — ЕСИА).
Родители или законные представители могут подать заявление с домашнего компьютера или прийти в школу, где школьные операторы занесут все данные в систему и отправят заявление. Кроме этого, операторы оказывают консультации и предоставляют рабочее место (компьютер) тем, кто захочет заполнить форму заявления самостоятельно.
Затем все заявления попадут в единую электронную очередь. После регистрации заявлению будет присвоен уникальный номер, который необходимо зафиксировать. Чтобы заявление, поданное в электронном виде, рассмотрели, в течение трех рабочих дней необходимо предоставить в школу оригиналы документов: свидетельства о рождении ребёнка; свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории; документ, подтверждающий право на льготное зачисление (справка и основание с места работы). При подаче документов родитель или законный представитель должен предъявить паспорт.
Списки зачисленных в образовательную организацию детей, будут опубликованы через семь рабочих дней после подачи заявления. Обращаем внимание, что подать заявку может только один родитель или законный представитель ребенка, причем лишь в одну школу. Если будут сделаны заявки в другие образовательные организации их просто не учтут.
Инструкцию по вводу данных при подаче заявления в первый класс можно изучить на сайте министерства образования Сахалинской области.
Надо отметить, что при записи в первый класс на следующий учебный год учитывается территориальный принцип, то есть главным критерием зачисления детей является близость образовательной организации к дому. Эту информацию можно узнать на официальных сайтах муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования.
Во всех районах Сахалинской области открыта тематическая «горячая телефонная линия». Звонки принимаются в рабочие дни с 9.00. до 17.00.
№ п/п
Название городского округа
Телефон «горячей линии»
1.
Александровск-Сахалинский район
8 (42434) 4-25-49
2.
Анивский
8 (42441) 4-11-49
3.
Долинский
8 (42442) 2-87-12
4.
Корсаковский
8 (42435) 4-05-84
5.
Курильский
8 914 085-96-56
6.
Макаровский
8 (42433) 9-01-62
7.
Невельский
8 (42436) 6-02-10
8.
Ногликский
8 (42444) 9-67-78, 8 914 092-90-01
9.
Охинский
8 (42437) 3-44-00
10.
Поронайский
8 (42431) 4-23-19
11.
Северо-Курильский
8 (42453) 2-12-27
12.
Смирныховский
8 (42452) 4-18-72
13.
Томаринский
8 (42446) 2-75-02
14.
Тымовский
8 (42477) 9-10-68,8 914 088-25-65
8 (42477) 9-10-99,8 924 198-89-45
15.
Углегорский
8 (42432) 4-37-22, 8 (43432) 4-30-23
16.
Холмский
8 (42433) 2-00-86, 8 (42433) 2-00-86
17.
Южно-Курильский
8 (42455) 2-26-86
18.
Город Южно-Сахалинск
8 (4242) 312-651, 312-687 (доб. 3), 312-688 (доб. 3)
Комментарии - 0
Другие
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
- 10:53 Сегодня Валерий Лимаренко почтил память невельских рыбаков, погибших в Беринговом море
10:01 Сегодня В Корсакове горел дом
08:45 Сегодня Сахалинскую область за год покинули 1520 пенсионеров
10:41 Сегодня Волейболистки «Сахалина» проиграли гостям из Минска
13:55 17 Января В правительстве Сахалинской области произошли кадровые изменения
16:53 14 Января Валерий Лимаренко распорядился закупить дополнительную снегоуборочную технику
16:01 15 Января Пятнадцать районов Сахалинской области окажутся под воздействием циклона
10:37 17 Января В 2019 году "Сахалинэнерго" построит энергосети для участков многодетных семей в селе Дальнем
12:50 28 Декабря В Южно-Сахалинске состоялось заключительное в 2018 году заседание общественного совета
16:30 28 Декабря Итоги международного сотрудничества между предпринимателями Сахалина и Хоккайдо обсудили сегодня в областном центре
13:47 21 Декабря В Сахалинской области растет производство сельхозпродукции, добыча нефти, газа и угля
16:41 29 Декабря В Чехове восстанавливают крышу центра досуга
Выбор редакции
- 17:11 Сегодня Определились финалисты муниципального этапа турнира «Золотая шайба»
- 16:44 Сегодня На медали первенства области по волейболу претендуют 15 сахалинских команд
- 13:35 Сегодня Огонь «Детей Азии» добрался до Ногликов
- 11:21 Сегодня Школа искусств «Этнос» дала концерт в детском саду Южно-Сахалинска
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
- 14:08 22 Декабря Курильские острова в 2018 году: новые дома, новые авиарейсы, новые дороги
- 13:53 17 Декабря Особенности островного туризма: и рыбку поймать, и на лыжах покататься
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
- 15:08 11 Декабря Часть направлений программы развития Курильских островов уже выполнена
Опрос
Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?