Тихоокеанское
информационное агентство
21 Января 2019
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13:30, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Сахалинцы готовятся к записи детей в первые классы

Официальная областная кампания по приему в 1-й класс во все общеобразовательные организации Сахалинской области стартует в единый день — 22 января 2019 года в 9:00. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве образования Сахалинской области.

Родители могут подать заявление на зачисление в школу только в электронной форме - через портал образовательных услуг Сахалинской области.

Для получения электронной услуги, в том числе и для предварительного заполнения электронного заявления, требуется пройти авторизацию с использованием Единой системы идентификации и аутентификации (далее — ЕСИА).

Родители или законные представители могут подать заявление с домашнего компьютера или прийти в школу, где школьные операторы занесут все данные в систему и отправят заявление. Кроме этого, операторы оказывают консультации и предоставляют рабочее место (компьютер) тем, кто захочет заполнить форму заявления самостоятельно.

Затем все заявления попадут в единую электронную очередь. После регистрации заявлению будет присвоен уникальный номер, который необходимо зафиксировать. Чтобы заявление, поданное в электронном виде, рассмотрели, в течение трех рабочих дней необходимо предоставить в школу оригиналы документов: свидетельства о рождении ребёнка; свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории; документ, подтверждающий право на льготное зачисление (справка и основание с места работы). При подаче документов родитель или законный представитель должен предъявить паспорт.

Списки зачисленных в образовательную организацию детей, будут опубликованы через семь рабочих дней после подачи заявления. Обращаем внимание, что подать заявку может только один родитель или законный представитель ребенка, причем лишь в одну школу. Если будут сделаны заявки в другие образовательные организации их просто не учтут.

Инструкцию по вводу данных при подаче заявления в первый класс можно изучить на сайте министерства образования Сахалинской области.

Надо отметить, что при записи в первый класс на следующий учебный год учитывается территориальный принцип, то есть главным критерием зачисления детей является близость образовательной организации к дому. Эту информацию можно узнать на официальных сайтах муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования.

Во всех районах Сахалинской области открыта тематическая «горячая телефонная линия».  Звонки принимаются в рабочие дни с 9.00. до 17.00.

№ п/п

Название городского округа

Телефон «горячей линии»

1.

Александровск-Сахалинский район

8 (42434) 4-25-49

2.

Анивский

8 (42441) 4-11-49

3.

Долинский

8 (42442) 2-87-12

4.

Корсаковский

8 (42435) 4-05-84

5.

Курильский

8 914 085-96-56

6.

Макаровский

 8 (42433) 9-01-62

7.

Невельский

 8 (42436) 6-02-10

8.

Ногликский

8 (42444) 9-67-78, 8 914 092-90-01

9.

Охинский

8 (42437) 3-44-00

10.

Поронайский

8 (42431) 4-23-19

11.

Северо-Курильский

8 (42453) 2-12-27

12.

Смирныховский

 8 (42452) 4-18-72

13.

Томаринский

8 (42446) 2-75-02

14.

Тымовский

8 (42477) 9-10-68,8 914 088-25-65

8 (42477) 9-10-99,8 924 198-89-45

15.

Углегорский

8 (42432) 4-37-22, 8 (43432) 4-30-23

16.

Холмский 

8 (42433) 2-00-86, 8 (42433) 2-00-86

17.

Южно-Курильский

8 (42455) 2-26-86

18.

Город Южно-Сахалинск

 8 (4242) 312-651, 312-687 (доб. 3), 312-688 (доб. 3)

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