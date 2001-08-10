Сахалинцы готовятся к записи детей в первые классы

Официальная областная кампания по приему в 1-й класс во все общеобразовательные организации Сахалинской области стартует в единый день — 22 января 2019 года в 9:00. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве образования Сахалинской области.

Родители могут подать заявление на зачисление в школу только в электронной форме - через портал образовательных услуг Сахалинской области.

Для получения электронной услуги, в том числе и для предварительного заполнения электронного заявления, требуется пройти авторизацию с использованием Единой системы идентификации и аутентификации (далее — ЕСИА).

Родители или законные представители могут подать заявление с домашнего компьютера или прийти в школу, где школьные операторы занесут все данные в систему и отправят заявление. Кроме этого, операторы оказывают консультации и предоставляют рабочее место (компьютер) тем, кто захочет заполнить форму заявления самостоятельно.

Затем все заявления попадут в единую электронную очередь. После регистрации заявлению будет присвоен уникальный номер, который необходимо зафиксировать. Чтобы заявление, поданное в электронном виде, рассмотрели, в течение трех рабочих дней необходимо предоставить в школу оригиналы документов: свидетельства о рождении ребёнка; свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории; документ, подтверждающий право на льготное зачисление (справка и основание с места работы). При подаче документов родитель или законный представитель должен предъявить паспорт.

Списки зачисленных в образовательную организацию детей, будут опубликованы через семь рабочих дней после подачи заявления. Обращаем внимание, что подать заявку может только один родитель или законный представитель ребенка, причем лишь в одну школу. Если будут сделаны заявки в другие образовательные организации их просто не учтут.

Инструкцию по вводу данных при подаче заявления в первый класс можно изучить на сайте министерства образования Сахалинской области.

Надо отметить, что при записи в первый класс на следующий учебный год учитывается территориальный принцип, то есть главным критерием зачисления детей является близость образовательной организации к дому. Эту информацию можно узнать на официальных сайтах муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования.

Во всех районах Сахалинской области открыта тематическая «горячая телефонная линия». Звонки принимаются в рабочие дни с 9.00. до 17.00.