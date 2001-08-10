Тихоокеанское
информационное агентство
21 Января 2019
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В правительстве Сахалинской области произошли кадровые изменения
16:31, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Закрыт участок автодороги Ноглики - Оха

В связи с ухудшением погодных условий, а также для предотвращения опасных ситуаций, с 15.30 (сах) 21 января закрыто движение на участке автодороги «Ноглики – Оха». Для обеспечения безопасности на закрытом участке дороги задействованы 2 поста ГИБДД.

Главное управление МЧС России по Сахалинской области рекомендует водителям воздержаться от поездок в указанном направлении, заранее планировать маршрут с учетом погодных условий, сообщили ТИА «Острова» в ГУ МЧС России по Сахалинской области.

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