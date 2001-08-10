Закрыт участок автодороги Ноглики - Оха

В связи с ухудшением погодных условий, а также для предотвращения опасных ситуаций, с 15.30 (сах) 21 января закрыто движение на участке автодороги «Ноглики – Оха». Для обеспечения безопасности на закрытом участке дороги задействованы 2 поста ГИБДД.

Главное управление МЧС России по Сахалинской области рекомендует водителям воздержаться от поездок в указанном направлении, заранее планировать маршрут с учетом погодных условий, сообщили ТИА «Острова» в ГУ МЧС России по Сахалинской области.