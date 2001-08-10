Сергей Наумов провёл серию рабочих встреч с директорами школ Невельского района

Исполняющий обязанности заместителя председателя регионального правительства Сергей Наумов побывал с рабочим визитом в Невельском районе, где встретился с педагогами школ и детских садов, а также познакомился с работой морского колледжа. Ранее глава региона Валерий Лимаренко обозначил ряд приоритетов в сфере образования. Об этом ТИА «Острова» сообщили в департаменте информационной политики правительства Сахалинской области.

Новый заместитель председателя правительства области будет курировать вопросы строительства школьных, дошкольных и досуговых учреждений области.

– Валерий Игоревич поставил задачу вывести систему высшего и среднего образования региона на качественно новый уровень. Мы будем тесно взаимодействовать с Сахалинским государственным университетом, чтобы полностью обеспечить потребности региона в интеллектуальных ресурсах и кадрах. Уже ведутся переговоры с ведущими российскими вузами, которые готовы открыть на островах свои кафедры, – рассказал Сергей Наумов. – Знакомство с районами я начал с Невельского, в ближайшее время постараюсь посетить каждый.

Специалисты системы образования района рассказали зампреду о работе школьных и дошкольных учреждений. Так, в местном Центре детского творчества юные невельчане могут записаться в 16 кружков художественной, спортивной и технической тематики. Особое внимание здесь уделяют работе с детьми- инвалидами. Но помещений для занятий уже не хватает.

– Я познакомился с коллективом центра, остались очень приятные впечатления о педагогах – это действительно профессионалы. Сегодня в учреждении занимаются около 270 детей, но им не хватает помещений, а значит ограничиваются и возможности для раскрытия их талантов, – отметил зампредседателя островного региона. – Министерство образования совместно с районом будут искать решение: нужно либо возводить пристройку к имеющемуся зданию, либо рассматривать другие варианты.

Также Сергей Наумов познакомился с работой невельского морского колледжа, который единственный в области готовит специалистов по рыбацкому направлению.

В Невельске Сергей Наумов встретился с педагогами и родителями двух школ. Сегодня во вторую смену здесь обучаются около 200 детей – это примерно 10% всех школьников района. Зампред поручил ускорить открытие новой начальной школы в городе, чтобы детей можно было перевести на односменное обучение.

После того, как Сергей Наумов побывает во всех районах, правительство области разработает комплексный план развития системы образования региона.