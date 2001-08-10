«Россия» стала официальным перевозчиком I Зимних Международных спортивных игр «Дети Азии»

Авиакомпания «Россия», входящая в Группу «Аэрофлот», получила статус официального перевозчика I Зимних Международных спортивных игр «Дети Азии», которые пройдут с 8 по 17 февраля 2019 г. в Южно-Сахалинске. Широкофюзеляжные лайнеры Boeing 777-300ER доставят участников и организаторов из Москвы на Дальний Восток. Об этом ТИА "Острова" сообщили в авиакомпании.

Генеральный директор авиакомпании Сергей Александровский отметил: «Особая честь для авиакомпании быть причастными к проведению одного из важнейших спортивных мероприятий 2019 года в нашей стране. Мы со своей стороны сделаем все возможное, чтобы юные спортсмены и болельщики прилетали в Южно-Сахалинск в комфортных условиях, готовые побеждать в честной борьбе! Наша авиакомпания поддерживает спорт и спортивные достижения, так как мы верим в силу спорта объединять людей разных культур».

«Отрадно, что один из крупных авиаперевозчиков страны поддерживает такое значимое событие для России и международной общественности. Мы уверены, что гости, спортсмены и судьи, которые прилетят на Сахалин, почувствуют все гостеприимство. Приятно, что оно начнется уже у входа на трап самолета», - отметил руководитель дирекции игр «Дети Азии» Владимир Максимов.

I Международные спортивные зимние игры «Дети Азии» проводятся в целях распространения идей Олимпийского движения, развития детско-юношеского спорта и укрепления международного спортивного сотрудничества в соответствии с Концепцией Игр, утвержденной Международным комитетом Игр «Дети Азии». Первые зимние игры пройдут при поддержке Правительства Российской Федерации, Олимпийского Совета Азии, Олимпийского комитета России, Министерства спорта России и Правительства Сахалинской области. Участникам предстоит определить сильнейших в таких видах спорта, как фигурное катание, хоккей, шорт-трек, горнолыжный спорт, сноуборд, биатлон, лыжные гонки и прыжки на лыжах с трамплина.

Авиакомпания «Россия» уделяет большое внимание поддержке отечественных спортсменов. С июля 2014 года «Россия» является партнером и официальным перевозчиком футбольного клуба «Зенит», а легендарный Airbus A319 с бортовым номером VQ-BAS – «Зенитолет» – стал первым воздушным судном, раскрашенным в цвета российского футбольного клуба. С момента презентации в ноябре 2014 года он завоевал широкую популярность среди футбольных фанатов и путешественников.

В 2018 г. парк воздушных судов авиакомпании пополнил «Спортолет» Airbus A319 VQ-BCP, получивший уникальную ливрею, в качестве основных элементов которой выбраны стилизованные образы и атрибутика, представляющие четыре вида спорта – футбол, хоккей, художественная гимнастика и фигурное катание. «Россия» наработала успешный опыт перевозки различных спортивных команд, к примеру, по фигурному катанию, хоккею. Авиакомпания пользуется популярностью в равной степени как у своих пассажиров, так и у спортивных коллективов, требовательно относящихся к соблюдению спортивного режима и специальных условий даже во время перелетов.