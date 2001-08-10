Тихоокеанское
информационное агентство
23 Января 2019
Сегодня 01:17
66,55|75,55|62,70
На реконструкцию трассы Южно-Сахалинск – Оха направили 730 миллионов рублей
10:01, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Южносахалинцев призывают не создавать ажиотаж при получении уведомлений по жилищной программе

Информация, которая распространяется в социальных сетях и мессенджерах, что время выдачи уведомлений ограничено и якобы их не хватит на всех участников программы — недостоверная.

Сегодня управление жилищной политики администрации Южно-Сахалинска начало выдавать уведомления с расчетом размера социальной поддержки участникам программы по обеспечению населения качественным жильем.

Управление жилищной политики призывает участников  не создавать очереди и ажиотаж вокруг выдачи уведомлений. Их будут выдавать ежедневно в рабочее время специалистов управления до тех пор,  пока их не получат все участники.

Отметим, что уведомление именное и никто вместо вас его не получит. Кроме того, уведомление — это не наличные деньги на покупку жилья, а сумма положенной именно вашей семье субсидии. Деньги муниципалитет будет перечислять только, когда участник программы предоставит кредитный договор, договор о долевом строительстве и другие документы определенные для каждой категории участников программы. 

Особо отметим, что уведомление действительно в течение трех лет. И если вы не уверенны, что сможете его использовать в текущем году — можно получить его в 2020 и 2021. Для этого не понадобится снова подавать документы на участие в программе. Ваши данные перенесут автоматически.

Время работы управления: в будние дни с 9.00 до 17.15, перерыв с 13.00 до 14.00. 

Комментарии - 0

Авторизоваться

Другие

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

      Выбор редакции

      Фоторепортажи

      Полезные страницы

      Аналитика

      Опрос

      Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?