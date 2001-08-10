Тихоокеанское
информационное агентство
23 Января 2019
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На реконструкцию трассы Южно-Сахалинск – Оха направили 730 миллионов рублей
10:11, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Открыто движение на автодороге «Южно-Сахалинск Оха»

В связи с улучшением погодных условий, с 10 часов 30 минут  открыто  движение на  участке автодороги «Южно-Сахалинск - Оха»  с 630 по 852 (пгт. Ноглики-Оха) километр для всех видов транспортных средств, сообщили ТИА «Острова» в УГИБДД УМВД России по Сахалинской области.

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