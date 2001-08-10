Школьники Сахалинской области выступили на университетской олимпиаде по биологии
Школьники Сахалинской области испытали себя на университетской олимпиаде по биологии в СахГУ. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве образования Сахалинской области.
Попробовать свои практические знания решились старшеклассники из Южно-Сахалинска, Корсакова, Анивы и Долинска.
По количеству участников в этом году теоретический этап поставил рекорд – 138 детей, однако на второй этап состязаний были допущены лишь те, кто сумел преодолеть 50-процентный барьер, в общей сложности 34 человека.
Практическая часть олимпиады проходит в несколько приемов: сначала ребята проверяют свои знания по ботанике, зоологии, анатомии человека, потом решают задачи по генетике, разбирают зоологию позвоночных и проводят анатомические срезы. В завершение идут микробиология, физиология растений и т. д.
– Так, на этапе по зоологии школьникам предоставляются экземпляры беспозвоночных и членистоногих, и они должны описать систематическое положение, определить вид животного по его характерным признакам, – рассказала кандидат биологических наук, доцент кафедры экологии, биологии и природных ресурсов ИЕНиТБ Ольга Цырендоржиева.
Все задания на олимпиаду подбираются кураторами – сотрудниками университета. По словам Ольги Жундуевны, самые сложные – это определение клеток и тканей по цветным микрофотографиям, анатомии растений, зубным формулам и вопросы по микробиологии, поскольку такого раздела в школьной программе нет. Здесь учащимся необходимо применять знания, которые они получают вне школы.
Олимпиады СахГУ для школьников позволяют будущим абитуриентам получить дополнительные баллы при поступлении в островной университет.
Для победителей и призеров прошедшей олимпиады предусмотрен особый бонус: в следующем году на базе университета они смогут бесплатно пройти курсы подготовки к ЕГЭ по биологии.
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