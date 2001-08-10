За неделю на Сахалине и Курилах зафиксировано 1866 случаев ОРВИ
За неделю зафиксировано 1866 случаев ОРВИ, у 2 жителей области диагностирован грипп. Для сравнения с 6 по 14 января зарегистрировано 1150 заболевших острыми респираторными вирусными инфекциями. Для того, чтобы снизить риски, врачи рекомендуют комплексно подходить к профилактике. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве здравоохранения Сахалинской области.
- В это время надо постараться повысить защитные функции организма, соблюдая простые правила. Самое банальное – мыть руки в течение дня, это реально работает, ведь один из путей передачи вирусов – контактный. Вероятность ОРВИ уменьшают полноценное питание, богатое витаминами, полноценный сон, свежий воздух, активный отдых, – советуют в областном центре медпрофилактики. - Можно использовать различные иммунотропные средства, предварительно проконсультировавшись с врачами. При общении с заболевшим человеком надо носить маску в помещении.
Систематическое проветривание помещений уменьшает концентрацию вирусов и бактерий в воздухе на 80–90 процентов.
Один из самых эффективных методов профилактики гриппа – вакцинация. Она предотвращает тяжелое течение болезни и смертельный исход. В преддверии опасного сезона в Сахалинской области прошли вакцинацию 224 тысячи человек, в том числе 75,5 тысяч детей и 148 тысяч взрослых.
В регионе активно проводится и иммунизация от пневмококка, причём охват населения один из самых высоких в стране (более 20 процентов). Это позволило существенно снизить смертность от бронхо-легочных заболеваний, за год динамика составила около 30 процентов.
Кроме этого, в области разработан порядок маршрутизации пациентов с пневмонией, беременных женщин из всех районов и тех, у кого выявлены тяжёлые формы будут доставлять в областную клиническую больницу.
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