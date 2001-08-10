Тихоокеанское
информационное агентство
23 Января 2019
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09:11, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

На нескольких улицах Южно-Сахалинска ограничат движение 24 и 30 января

В связи с антитеррористическими учениями в Южно-Сахалинске 24 и 30 января с 08:00 до 12:00 будут вводиться временные ограничения движения автотранспорта на отдельных участках улиц. Об этом ТИА "Остроав" сообщили в УФСБ России по Сахалинской области.

Движение ограничат на улицах Горького, Горнолыжная, Священномученика Иллариона Троицкого.

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