Новые аппараты появились в сахалинском центре «Преодоление»
Благодаря техническому переоснащению учреждения, дети с ограничениями здоровья смогут проходить реабилитацию по новым диагностическим методикам и технологиям. Среди них – крио- и лазеротерапия, а также глубокий вибромассаж. Об этом ТИА «Острова» сообщили в департаменте информационной политики правительства Сахалинской области.
Глава Сахалинской области Валерий Лимаренко отметил, что вопросам детского здоровья в регионе уделяется особое внимание. Сегодня на островах функционирует современная многоуровневая система реабилитации людей с ограниченными возможностями, в том числе и самых маленьких пациентов.
- Центр «Преодоление» без ложной скромности можно назвать самым продвинутым и современным на Дальнем Востоке с точки зрения оборудования и уровня предоставления сервиса пациентам. Его техническое оснащение – одна из важных задач регионального правительства, - сказал Валерий Лимаренко.
Новые лечебные комплексы для центра «Преодоление» ввели в эксплуатацию в начале 2019 года. Это «Локомат», «Диего», «Амадео», «Армео» и «Пабло». Каждый из них отвечает за восстановление определенных функций тела. Например, «Амадео» применяют для пациентов с нарушениями мелкой моторики рук. Комплекс «Диего» поможет восстановить подвижность локтевых и плечевых суставов. А «Локомат», внешне похожий на спортивный тренажер, необходим для улучшения повседневной активности у пациентов с двигательными нарушениями вследствие неврологических заболеваний.
Новые аппараты позволят существенно сократить сроки реабилитации детей с неврологическими и ортопедическими заболеваниями. Как рассказала директор центра Альбина Че, уже видны первые результаты.
- Перспектива очень хорошая. Несмотря на то, что мы используем новые технологии меньше месяца, уже есть существенные улучшения. У одного из маленьких пациентов всего за несколько процедур стала восстанавливаться двигательная активность, - отметила она.
Кроме того, по словам Альбины Че, роботизированные комплексы показывают динамику улучшений состояния пациентов, что, в свою очередь, позволяет строить прогнозы на дальнейшее лечение.
Закупка современного оборудования для центра «Преодоление» продолжится. В ближайшее время сюда поступит комплекс «Дом Совы» для реабилитации детей с расстройствами аутистического спектра.
Сегодня в центре «Преодоление» ежедневно проходят восстановление около 100 детей. Здесь оборудованы спортивный и музыкальный залы, игровые комнаты, есть отделение медико-социальной реабилитации. Открыт круглосуточный стационар для жителей отдаленных районов Сахалинской области.
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