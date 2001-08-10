В 2018 году сахалинцы и курильчане получили больше 1,5 тысячи ответов на свои письменные обращения
В 2018 году сахалинцы и курильчане получили более 1,5 тысячи ответов на свои письменные обращения в областное Отделение и территориальные органы Пенсионного фонда России и еще почти 2 тысячи островитян пришли на личные встречи. Об этом ТИА «Острова» сообщили в отделении Пенсионного фонда России по Сахалинской области.
В 2018 году в областное Отделение Пенсионного фонда РФ поступило 837 обращений граждан: 811 из них были индивидуальные, 11 — коллективные и 15 — анонимные. Большинство поступивших обращений носили характер заявления — 798, жалоб — 39.
Наибольшую активность проявили сахалинцы и курильчане в возрасте от 50 до 80 лет и преимущественно женщины. Граждан интересовали вопросы назначения пенсии по старости и по инвалидности, перерасчета размера пенсии, вопросы государственных гарантий и компенсаций для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях и другие.
Свои обращения островитяне направляли в ПФР, воспользовавшись услугами почтовой связи, и приносили лично. Еще 30,5 % писем поступили через online-приемную на сайте Пенсионного фонда и портал госуслуг.
Для рассмотрения устных обращений были проведены личные приемы граждан руководством Отделения и начальниками профильных отделов. Таких встреч было 54 и 781 соответственно.
В территориальные подразделения ПФР на Сахалине и Курилах в 2018 году письменных обращений граждан поступило 733, на личном приеме принято 1097 граждан.
Напомним, что все граждане Российской Федерации имеют право в письменной форме или в форме электронного документа обращаться с предложением, заявлением или жалобой в государственные органы и учреждения, органы местного самоуправления и к должностным лицам. Каждое обращение будет принято в работу и в соответствующие сроки на указанный в запросе адрес заявителя будет выслан ответ.
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