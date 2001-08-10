В Южно-Сахалинске продолжается переселение маломобильных граждан

Долгое время южносахалинка проживала в доме без удобств с печным отоплением. Самостоятельно разжигать печь и передвигаться по ветхому строению женщине в инвалидном кресле с каждым годом было все тяжелее. В канун праздников состоялось новоселье в благоустроенной квартире на первом этаже. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.

Переселение маломобильных граждан началось в 2016 году в рамках реализации программы социальной поддержки населения администрации Южно-Сахалинска. За это время свои жилищные условия улучшили 8 южносахалинцев из маломобильной категории граждан, в их числе и Вера Ивановна Жуйкова.

Вера Ивановна с супругом 15 лет жили в одном из небольших поселков Холмского района, в 1966 году решили перебраться в областной центр.

- Нужно было поднимать детей, в Южно-Сахалинске возможностей для образования больше. Купили дом на ул. Комсомольской за 5 тысяч советских рублей, - вспоминает Вера Ивановна.

30 лет назад она потеряла супруга, который сильно болел. Женщину и саму подвело здоровье, в результате тяжелого недуга она оказалась в инвалидном кресле.

Сегодня в еще не до конца обставленной квартире со свежим косметическим ремонтом, проведенным за счет средств муниципалитета, непривычно многолюдно. Вера Ивановна радушно предлагает всем чай и искренне радуется гостям. Участники проекта «Народный контроль» и специалисты управления жилищной политики администрации Южно-Сахалинска, помогавшие в переезде, пришли навестить, а заодно проинспектировать жилищные условия и выслушать просьбы. Хозяйка озвучила пожелания по дальнейшему благоустройству квартиры для самостоятельного передвижения в инвалидном кресле. В ближайшие дни комиссия из специалистов администрации Южно-Сахалинска проведет обследование помещений.

- В регионе действует государственная программа по обеспечению качественным жильем до 2020 года, в рамках которой только в прошлом году 468 семей южносахалинцев получили субсидии на приобретение жилья - это более 22 тысяч квадратных метров. В рамках проекта «Народный контроль» мы проводим такие проверки качества предоставляемого жилья, - рассказала депутат Городской Думы Южно-Сахалинска Елена Столярова.

Замена жилья производится согласно порядку, утвержденному в декабре 2015 года решением Городской Думы Южно-Сахалинска (№ 333/20-15-5). Предоставляемые квартиры должны быть приспособлены для беспрепятственного доступа с одновременным улучшением характеристик жилья в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида (инвалиды-колясочники, слабовидящие и другие). В основном происходит замена квартир на верхних этажах на квартиры на нижних, равнозначные по количеству квадратных метров и комнат.

Чтобы стать участником программы, граждане могут обращаться в управление жилищной политики. Вся необходимая информация размещена на официальном сайте администрации города. Специалисты, учитывая маломобильность заявителей, проведут выездные консультации и помогут собрать пакет документов. В каждом конкретном случае подбор помещений для переселения ведется индивидуально, с учетом пожеланий граждан. На сегодняшний день в очереди на переселение находятся 9 человек.