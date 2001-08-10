На Сахалине разработают меры для привлечения врачей в местные больницы и поликлиники

Об этом глава региона Валерий Лимаренко сообщил в ходе рабочей поездки в Углегорский городской округ. Местная больница стала первым объектом, который посетил врио губернатора в муниципалитете. Кадровый вопрос – основная проблема учреждения. Об этом ТИА «Острова» сообщили в департаменте информационной политики правительства Сахалинской области.

В настоящее время в больнице не хватает восьми специалистов. Привлечь медработников в Углегорск сложно, несмотря на то, что им предоставляется служебное жилье и выплачиваются подъемные. Валерий Лимаренко сообщил, что сейчас правительство области работает над повышением привлекательности работы медиков в районах.

— Ситуация в здравоохранении непростая. Но здоровье людей — во главе угла. Наша задача — привлечь специалистов. Для этого минздрав области разработает программу, предусматривающую дополнительное повышение зарплаты медработникам, увеличение размера единовременной выплаты и совершенствование существующих мер соцподдержки, — сказал руководитель области.

Главному врачу Углегорской ЦРБ поручено доукомплектовать штат больницы до конца второго квартала этого года.

В Шахтерске глава региона встретился с родителями учеников школы №1 и сообщил, что в данном населенном пункте будет построена новая школа на 400 человек. Место под нее выберут с учетом мнений жителей поселка. Также шахтерцы рассказали главе области, что им очень не хватает дома культуры, и просили решить вопрос с благоустройством. Все озвученные просьбы взяло в работу руководство района.

В Углегорском районе врио губернатора также принял участие в открытии нового крытого хоккейного корта каркасного типа. Это первое подобное сооружение в Сахалинской области. Возвели его в рамках областной адресной инвестиционной программы. Площадь хоккейной коробки составляет 1482 квадратных метра. Корт вмещает трибуны на 190 посадочных мет, штрафные боксы, скамейку запасных. Рядом обустроена парковка, установлено наружное освещение.

Новое спортивное сооружение позволит улучшить в районе тренировочный процесс, организовывать соревнования, как среди команд Углегорского района, так и с участием спортсменов области, создаст нормальные условия для болельщиков. В дальнейшем здесь планируют открыть отделения по хоккею с шайбой и фигурному катанию.

Валерий Лимаренко поздравил жителей города со знаменательным событием и пожелал им как можно больше времени проводить на площадке, регулярно занимаясь спортом.

— В этом году мы построим ещё четыре таких спорткомплекса — в Корсакове, Поронайске, Южно-Сахалинске и Троицком. В ближайшие годы крытые корты появятся по всей области, — сказал Валерий Лимаренко.

Глава региона также поддержал предложение районной администрации о софинансировании из областного бюджета проекта по строительству сквера в центре Углегорска. В настоящее время эта территория не благоустроена и находится в неудовлетворительном состоянии. Администрация района совместно с «Восточной горнорудной компанией» уже подготовили проект сквера. Здесь планируют создать зеленую зону с арт-объектами, игровой площадкой для детей, пешеходными тротуарами и парковкой.

Валерий Лимаренко продолжит поездки по районам области, чтобы от людей узнать о проблемах населенных пунктов и найти пути их решения.