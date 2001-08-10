Тихоокеанское
информационное агентство
23 Января 2019
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15:25, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

ALEKSEEV поздравит сахалинцев с Днём студента

ALEKSEEV поздравит сахалинцев с Днём студента

Торжественное мероприятие, посвященное Дню студента, пройдёт в Южно-Сахалинске. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области.

25 января вся страна отмечает День российского студенчества. Ежегодное событие в островном регионе отпразднуют с размахом.

На сцене киноконцертного зала «Октябрь» выступят лучшие творческие коллективы и исполнители островного региона, победители всероссийской «Студенческой весны», участники международных конкурсов. Студентов, преподавателей и руководителей образовательных организаций поздравят первые лица области. Кроме того, в рамках мероприятия состоится чествование студентов, проявивших себя в учёбе, спорте, науке и творчестве.

Главным событием вечера станет выступление популярного певца, участника международного конкурса «Евровидение-2018» Никиты Алексеева, известного, как ALEKSEEV.

Мероприятие проводится при поддержке министерства спорта, туризма и молодёжной политики региона.

Начало в 16:00. Вход по студенческим билетам.

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