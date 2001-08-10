Тихоокеанское
информационное агентство
23 Января 2019
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16:18, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Южно-сахалинских предпринимателей приглашают на вебинар по вопросам маркировки табачной продукции

Южно-сахалинских предпринимателей, занимающихся реализацией табачной продукции, 30 января приглашают принять участие в вебинаре на тему: «Национальная система маркировки. Маркировка табачной продукции в 2019 году».

Прямая трансляция стартует в 10.00 (по московскому времени) на сайте проекта национальной системы цифровой маркировки «Честный знак». Для участия необходимо предварительно пройти процедуру интернет-регистрации.

В ходе вебинара бизнесменам расскажут о порядке и графике внедрения маркировки, какие требования предъявляются к производителям, ритейлу, оптовым компаниям и многое другое.

Напомним, согласно Федеральному закону от 23.02.2013 №15-ФЗ срок введения обязательной маркировки табачной продукции определен на 1 марта текущего года. С помощью маркировки Минпромторг России и Федеральная налоговая служба будут следить за движением товаров, чтобы защитить покупателей от подделок, и за расчетами между участниками рынка.

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