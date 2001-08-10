Тихоокеанское
информационное агентство
24 Января 2019
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УФСБ области: Эвакуация в школах Южно-Сахалинска — не учения
11:01, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

УФСБ области: Эвакуация в школах Южно-Сахалинска — не учения

УФСБ России по Сахалинской области подтверждает, что эвакуация людей в школах и административных зданиях Южно-Сахалинска не предусмотрена планом проведения учения. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.

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