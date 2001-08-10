Всероссийский театральный марафон стартовал на Сахалине
Гастрольную эстафету островитяне приняли от Хабаровского краевого театра драмы. С 23 по 25 января на сцене сахалинского международного театрального центра им. А.П. Чехова островитяне увидят спектакль «Маска плюс» театрального фестиваля «Золотая маска – 2019», а также постановки «Собачье сердце», «Замок Рейнвенскрофт» и «Яма». Об этом ТИА «Острова» сообщили в департаменте информационной политики правительства Сахалинской области.
Заместитель директора федерального центра поддержки гастрольной деятельности Владимир Черкасов отметил, театральный марафон в России проводится впервые.
- Это самый крупный гастрольный проект, который охватит 85 городов и завершится в конце года в Калининграде, - уточнил Черкасов.
По словам исполняющей обязанности министра культуры и архивного дела островного региона Нонны Лаврик, это одно из центральных мероприятий в рамках Года театра и яркое событие в жизни региона.
- Сахалинская делегация принимала участие в открытии театрального марафона во Владивостоке 18 января, а теперь он дошел и до нас. Это большая честь и огромный опыт. Уверена, мы проведем это культурное событие на самом высоком уровне, - сказала и.о. министра.
В конце января в рамках театрального марафона международный театральный центр им. А.П. Чехова передаст эстафету в Петропавловск-Камчатский. На сцене местного драматического театра сахалинская труппа покажет три спектакля – «Вишневый сад», «Прекрасное далеко» и «Метод Гренхольма».
На этом мероприятия в рамках Года театра не завершатся. Запланированы фестивали и мастер-классы, а также гастроли именитых артистов театра Вахтангова и Александринского театра.
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