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14:43, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил
Взрывные устройства в 13 проверенных школах Южно-Сахалинска не найдены
Оперативные службы Южно-Сахалинска продолжают проверку образовательных учреждений города, в которые утром 24 января поступили сообщения а заложенных взрывных устройствах. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.
На 14.00 кинологи осматривают (или уже завершили обследование) школы № 3, 5, 6, 8, 14, 16, 19, 23 и 26 а также Восточную гимназия, коррекционную школу «Надежда», гимназию № 1 и лицей № 1. Каких-либо взрывных устройств по итогам проверок не обнаружено.
Напомним, сообщения поступили в 19 школ и ряд административных зданий областного центра.
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