Администрация Южно-Сахалинска рекомендует владельцам частных домов страховать жилье

Администрация Южно-Сахалинска разъясняет гражданам, особенно имеющим в собственности частные жилые дома, порядок получения адресной помощи в случае возникновения пожара и других чрезвычайных ситуаций, повлекших порчу или полное уничтожение жилого помещения. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.

Так, если пришла беда и люди лишились всех необходимых вещей, а самое главное - жилья, оперативно с ними начинают работу специалисты двух профильных структур мэрии: департамента социальной политики и МКУ «Управление жилищной политики».

По линии первого погорельцы могут получить материальную помощь в размере 30 тысяч рублей как люди, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Она предоставляется отдельным категориям граждан. Это ветераны Великой Отечественной войны; неработающие пенсионеры, достигшие пенсионного возраста, которым назначена пенсия по старости в соответствии с действующим законодательством; семьи, состоящие на учете в органах социальной защиты, имеющие несовершеннолетних детей; граждане с детьми-инвалидами; инвалиды 1, 2-й группы.

Единовременная денежная выплата предоставляется при наличии справки о пожаре (или стихийном бедствии), подтверждающей порчу или полную утрату имущества и жилого помещения.

Если пожар или стихийное бедствие уничтожили единственное жилье и людям больше некуда идти, то муниципалитет предоставляет им возможность размещения в пункте временного пребывания граждан (бывший детский лагерь «Ласточка»).

Кроме того, специалисты МКУ «Управление жилищной политики» в случае необходимости могут оказать консультативную помощь в восстановлении утраченных документов, а также в сборе документов для предоставления маневренного жилья из муниципального жилфонда до решения жилищного вопроса. Однако здесь есть ряд немаловажных нюансов, которые необходимо учитывать гражданам.

Во-первых, маневренное жилье предоставляется только в том случае, если сгоревший дом (квартира) был у семьи единственным жильем. Иными словами, погорелец должен являться нанимателем либо собственником утраченного жилого помещения. У него не должно быть другого места проживания.

Во-вторых, маневренное жилье дается из расчета 6 квадратных метров на человека, за которые погорельцы обязаны полностью оплачивать счета за коммунальные услуги, так как с ними заключается договор маневренного найма и они становятся пусть временными, но все же нанимателями жилого помещения.

Для решения жилищного вопроса человек (или семья) может обратиться в городскую межведомственную комиссию (МВК) за признанием дома аварийным или квартиры непригодной для проживания.

В последующем со справкой о пожаре, заключением МВК с целью предоставления жилого помещения по договору социального найма погорельцы обращаются в департамент социальной политики администрации города Южно-Сахалинска для получения решения о признании их малоимущими, после чего - в управление жилищной политики, чтобы их включили в список внеочередников на получение жилого помещения взамен утраченного.

Важно: кроме сгоревшего жилья у человека (семьи) не должно быть ни в собственности, ни в соцнайме другого жилого помещения!

Обращаем внимание на то, что жилое помещение по договору социального найма предоставляется как собственникам, так и нанимателям сгоревшего жилья. При этом только в случае, если ранее погорельцы не участвовали в приватизации, они смогут оформить новое жилое помещение в собственность.

Как отмечают специалисты, каждый случай — индивидуален, и сотрудники муниципалитета не всегда, даже при всем желании, могут в полном объеме оказать помощь попавшим в сложную жизненную ситуацию людям. Строгие требования действующего законодательства ставят определенные рамки, касающиеся предоставления жилых помещений взамен утраченных, выплат большей по размеру материальной помощи и т. п. Все эти моменты обозначены выше.

В мэрии подчеркивают, что одним из наиболее действенных способов достойной компенсации утраты своего жилья либо имущества в результате пожара или ЧС является страхование.

К сожалению, практически каждый месяц в городском округе происходят пожары в частных жилых домах, в результате которых люди теряют свое имущество. И не всегда у муниципалитета есть законные основания в полной мере, помимо обозначенных выше мер поддержки, оказать помощь погорельцам.

Также горожанам напоминают, что любой пожар проще предотвратить, чем ликвидировать его последствия. Соответствующие памятки размещены и регулярно актуализируются на главной странице официального сайта администрации города Южно-Сахалинска в разделе «Информация для населения».

Кроме того, напоминаем телефоны профильных структур мэрии, по которым можно получить консультации в случае, если ваш дом или имущество пострадали от пожара (чрезвычайной ситуации):

- отдел учета МКУ «Управление жилищной политики» - 300-642 (доб. 6), в рабочие дни с 09.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00);

- отдел развития и реализации мер социальной поддержки департамента социальной политики - 300-720, 300-711 (здесь проконсультируют о порядке выплаты материальной помощи и оказания иных мер соцподдержки, на которые может претендовать конкретная семья).