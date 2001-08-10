Первый в 2019 году семинар для волонтеров «Плечом к плечу» прошел в Южно-Сахалинске 24 января. Обучение прошли около 40 добровольцев. Среди них были не только новички, но и опытные волонтеры, сообщили ТИА «Острова» в центре молодежных инициатив.

Алена Башмакова занимается волонтерством уже не первый год. Девушка посещала семинар дважды. На этот раз решила понаблюдать за происходящим через видоискатель фотокамеры:

-Семинар прошел хорошо. Было интересно и увлекательно даже в третий раз! Я прихожу повторно, потому что мне нравится знакомиться с новыми волонтерами. Я кайфую от царящей там атмосферы. А сегодня было интересно вдвойне – я была в роли фотографа.

Новшеством пятого, юбилейного, семинара «Плечом к плечу» стала работа с психологом. Кандидат психологических наук, преподаватель СахГУ Римма Кутбиддинова провела для ребят игры, позанималась с волонтерами песочной терапией.

- Сегодня я проводила упражнения из курса песочной терапии, - рассказывает психолог Римма Кутбиддинова, - Они направлены на процесс установления контакта, повышение уровня осознанности в коммуникации с другими людьми, процесс расширения границ общения, на сближение и умение приемлемыми способами разрешать конфликтные ситуации. Мероприятие проходит в очень доброжелательной форме, в процессе участники могут делиться эмоциями, проявлять индивидуальные особенности, чувствовать себя. Эти семинары формируют целеустремленность, решительность, умение оказывать помощь. Я считаю, что координаторы волонтерского центра проводят правильную и нужную работу, и я была рада помочь им.

Ребят разбили на две группы. В заданиях с песком, цветными карандашами, карточками и фигурками волонтеры не только раскрывались, становились смелее, но и проявляли свою оригинальность и творчество.

Из рук психолога добровольцы попали прямиком к координаторам Волонтерского центра, специалистам Центра молодежных инициатив Ирине Медведевой и Маргриете Прокопец. Они провели для молодых добровольцев игры, которые сблизили и сплотили ребят, рассказали, что представляет собой волонтерская деятельность, какие есть правила и почему это интересно.

-Сегодня у нас впервые был приглашенный гость – психолог. Для нас это хороший опыт. Со стороны было видно, как ребята взаимодействуют друг с другом, находятся «на одной волне», как они заинтересованы и вовлечены в процесс. В такие моменты понимаешь, что наши тренинги проходят не зря. Если в начале была видна отстранённость волонтеров, они не разговаривали друг с другом, то с семинара они уходили одной большой дружной компанией, - поделилась специалист ЦМИ Ирина Медведева.

Семинар «Плечом к плечу» - отличный старт для начинающих волонтеров. Ребята познакомились со сверстниками, которые вскоре станут их второй семьей. С ними им предстоит вместе провести 9 мая и День России, а также десятки акций и городских мероприятий.