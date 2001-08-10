Семинар для волонтеров «Плечом к плечу» прошел в Южно-Сахалинске
Первый в 2019 году семинар для волонтеров «Плечом к плечу» прошел в Южно-Сахалинске 24 января. Обучение прошли около 40 добровольцев. Среди них были не только новички, но и опытные волонтеры, сообщили ТИА «Острова» в центре молодежных инициатив.
Алена Башмакова занимается волонтерством уже не первый год. Девушка посещала семинар дважды. На этот раз решила понаблюдать за происходящим через видоискатель фотокамеры:
-Семинар прошел хорошо. Было интересно и увлекательно даже в третий раз! Я прихожу повторно, потому что мне нравится знакомиться с новыми волонтерами. Я кайфую от царящей там атмосферы. А сегодня было интересно вдвойне – я была в роли фотографа.
Новшеством пятого, юбилейного, семинара «Плечом к плечу» стала работа с психологом. Кандидат психологических наук, преподаватель СахГУ Римма Кутбиддинова провела для ребят игры, позанималась с волонтерами песочной терапией.
- Сегодня я проводила упражнения из курса песочной терапии, - рассказывает психолог Римма Кутбиддинова, - Они направлены на процесс установления контакта, повышение уровня осознанности в коммуникации с другими людьми, процесс расширения границ общения, на сближение и умение приемлемыми способами разрешать конфликтные ситуации. Мероприятие проходит в очень доброжелательной форме, в процессе участники могут делиться эмоциями, проявлять индивидуальные особенности, чувствовать себя. Эти семинары формируют целеустремленность, решительность, умение оказывать помощь. Я считаю, что координаторы волонтерского центра проводят правильную и нужную работу, и я была рада помочь им.
Ребят разбили на две группы. В заданиях с песком, цветными карандашами, карточками и фигурками волонтеры не только раскрывались, становились смелее, но и проявляли свою оригинальность и творчество.
Из рук психолога добровольцы попали прямиком к координаторам Волонтерского центра, специалистам Центра молодежных инициатив Ирине Медведевой и Маргриете Прокопец. Они провели для молодых добровольцев игры, которые сблизили и сплотили ребят, рассказали, что представляет собой волонтерская деятельность, какие есть правила и почему это интересно.
-Сегодня у нас впервые был приглашенный гость – психолог. Для нас это хороший опыт. Со стороны было видно, как ребята взаимодействуют друг с другом, находятся «на одной волне», как они заинтересованы и вовлечены в процесс. В такие моменты понимаешь, что наши тренинги проходят не зря. Если в начале была видна отстранённость волонтеров, они не разговаривали друг с другом, то с семинара они уходили одной большой дружной компанией, - поделилась специалист ЦМИ Ирина Медведева.
Семинар «Плечом к плечу» - отличный старт для начинающих волонтеров. Ребята познакомились со сверстниками, которые вскоре станут их второй семьей. С ними им предстоит вместе провести 9 мая и День России, а также десятки акций и городских мероприятий.
Комментарии - 0
Другие
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
- 09:01 Сегодня Новый биатлонный комплекс на юге Сахалина принимает первые крупные соревнования
10:03 Сегодня Семинар для волонтеров «Плечом к плечу» прошел в Южно-Сахалинске
- 10:40 Сегодня В Южно-Сахалинске проходит областной семинар по развитию школьных волонтёрских отрядов
11:35 Сегодня В 2018 году в Сахалинской области правопреемники получили почти 26 миллионов рублей
- 18:01 18 Января Валерий Лимаренко обсудил с сахалинской полицией обеспечение безопасности на играх «Дети Азии»
11:58 18 Января За год на Сахалине и Курилах подорожало пшено и топливо
17:35 18 Января В Южно-Сахалинске обновят 166 контейнерных площадок для мусора
12:44 18 Января Общественники одобрили переезд городской гинекологии Южно-Сахалинска в больницу имени Анкудинова
12:50 28 Декабря В Южно-Сахалинске состоялось заключительное в 2018 году заседание общественного совета
16:30 28 Декабря Итоги международного сотрудничества между предпринимателями Сахалина и Хоккайдо обсудили сегодня в областном центре
16:41 29 Декабря В Чехове восстанавливают крышу центра досуга
18:03 28 Декабря Специалисты Южно-Сахалинска поздравили с Новым годом воспитанников спецшколы в Костромском
Выбор редакции
- 17:10 Сегодня В Южно-Сахалинске подвели итоги шахматного турнира «Белая ладья»
- 15:15 Сегодня Правительство Сахалинской области совместно с ПАО «Газпром» наращивают темпы газификации региона
- 14:11 Сегодня Студенчество Южно-Сахалинска поздравляют с праздником
- 13:01 Сегодня Сахалинские экологи проверили состояние косаток в "китовой тюрьме"
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
- 14:08 22 Декабря Курильские острова в 2018 году: новые дома, новые авиарейсы, новые дороги
- 13:53 17 Декабря Особенности островного туризма: и рыбку поймать, и на лыжах покататься
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
- 15:08 11 Декабря Часть направлений программы развития Курильских островов уже выполнена
Опрос
Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?