Углегорская Госавтоинспекция совместно с ЮИДовцами призвали водителей к вежливости на дорогах
В селе Никольском Углегорского района провели акцию «Вежливый водитель». Об этом ТИА «Острова» сообщили в УГИБДД УМВД России по Сахалинской области.
Во время мероприятия, юные инспекторы рассказывали водителям о том, что минимальная скорость, предельное внимание и готовность быстро остановить автомобиль в местах скопления детей – поможет избежать трагедии.
Инспекторы ДПС напоминали водителям элементарные правила осторожности на дороге во избежание аварийных ситуаций. Призывали автомобилистов к бдительности при объезде стоящих у обочин транспортных средств и иных препятствий, ограничивающих обзор. Кроме того, напоминали о необходимости заблаговременно включать указатель поворота, соблюдать дистанцию и интервал движения.
Также, сотрудники ГИБДД напомнили участникам акции о том, что в зимний период тормозной путь автомобиля увеличивается, в связи с чем, водители всегда должны соблюдать скоростной режим и выбирать скорость движения, соответствующую погодным и дорожным условиям.
В завершении мероприятия, всем водителям были вручены пропагандистские листовки, наклейки «Соблюдай дистанцию» и памятки водителю.
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