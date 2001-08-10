Углегорская Госавтоинспекция совместно с ЮИДовцами призвали водителей к вежливости на дорогах

В селе Никольском Углегорского района провели акцию «Вежливый водитель». Об этом ТИА «Острова» сообщили в УГИБДД УМВД России по Сахалинской области.

Во время мероприятия, юные инспекторы рассказывали водителям о том, что минимальная скорость, предельное внимание и готовность быстро остановить автомобиль в местах скопления детей – поможет избежать трагедии.

Инспекторы ДПС напоминали водителям элементарные правила осторожности на дороге во избежание аварийных ситуаций. Призывали автомобилистов к бдительности при объезде стоящих у обочин транспортных средств и иных препятствий, ограничивающих обзор. Кроме того, напоминали о необходимости заблаговременно включать указатель поворота, соблюдать дистанцию и интервал движения.

Также, сотрудники ГИБДД напомнили участникам акции о том, что в зимний период тормозной путь автомобиля увеличивается, в связи с чем, водители всегда должны соблюдать скоростной режим и выбирать скорость движения, соответствующую погодным и дорожным условиям.

В завершении мероприятия, всем водителям были вручены пропагандистские листовки, наклейки «Соблюдай дистанцию» и памятки водителю.