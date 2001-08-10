«Сахалинэнергосбыт» напоминает о возможности поэтапного расчета с долгами
ахалинэнергосбыт (филиал ПАО «ДЭК») напоминает потребителям электроэнергии (физическим лицам) о возможности заключения соглашения о поэтапном расчете с задолженностью. Таким предложением в декабре прошлого года воспользовалось 87 сахалинцев, получивших предупреждения об отключении электроэнергии за неплатежи. Общая сумма заключенных ими соглашений о реструктуризации долга составила 1,3 млн рублей, сообщили ТИА «Острова» в «ДЭК» «Сахалинэнергосбыт».
Подписанное соглашение и согласованный график платежей предоставляет возможность не только по частям оплачивать просроченную задолженность, но и пользоваться услугами энергокомпании, даже если долг пока полностью не погашен. Кроме того, при заключении соглашения на сумму долга перестают начисляться пени за просрочку платежей.
В 2018 году 972 потребителя заключили соглашения на общую сумму 18,2 млн рублей. В рамках соглашения каждому из них был предложен индивидуальный график погашения задолженности на период от трех до шести месяцев, иногда – до года. Первый взнос составил не менее 30% от суммы долга. На протяжении всего срока, указанного в соглашении, необходимо оплачивать текущее потребление и часть задолженности в соответствии с графиком. Нарушение согласованных условий приведет к введению ограничений в подаче электроэнергии. Ее возобновление в полном объеме будет осуществлено только после погашения всей задолженности, а также оплаты услуг по восстановлению доступа к электросетям компании.
При взыскании задолженности «Сахалинэнергосбыт» использует все меры, предусмотренные законодательством, в том числе - ограничение электроснабжения. Чтобы жилье не обесточили за долги, необходимо оплачивать потребленную электроэнергию до 25-го числа каждого месяца любым удобным способом: посредством «Автоплатежа», в почтовых и банковских отделениях, в кассах абонентских отделов Сахалинэнергосбыта.
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