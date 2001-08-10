В 2018 году в Сахалинской области правопреемники получили почти 26 миллионов рублей. С начала 2000-тысячных годов у сахалинцев и курильчан начали формироваться пенсионные накопления из уплачиваемых работодателем страховых взносов на обязательное пенсионное страхование. Об этом ТИА «Острова» сообщили в областном отделениии Пенсионного фонда России по Сахалинской области.

В 2002 - 2004 годах они формировались у женщин 1957 года рождения и моложе, у мужчин 1953 года рождения и моложе. С 2005 года пенсионные накопления пополнялись только у граждан 1967 года рождения и моложе. А с января 2009 года они появились у всех, кто вступил и участвует в Программе государственного софинансирования пенсионных накоплений.

В соответствии с законодательством, Пенсионный фонд РФ выплачивает правопреемникам пенсионные накопления умершего застрахованного лица, за которого уплачивались страховые взносы на накопительную пенсию.

Пенсионные накопления перечисляются правопреемникам только в том случае, если смерть застрахованного лица наступила до момента назначения ему выплат пенсионных накоплений.

В Отделение Пенсионного фонда РФ по Сахалинской области в 2018 году за выплатой средств пенсионных накоплений умерших застрахованных лиц обратились 420 правопреемников.

На Сахалине и Курилах в 2018 году принято 389 положительных решений о выплате пенсионных накоплений правопреемникам и 399 решений - о дополнительной выплате. Общая сумма выплат — 25 млн. 996 тыс. рублей.

В дополнительную выплату включаются средства пенсионных накоплений, поступившие на индивидуальный лицевой счет умершего застрахованного лица за период, истекший со дня вынесения решения о выплате пенсионных накоплений. В состав этих средств входят страховые взносы, перечисленные работодателем в год смерти застрахованного лица, чистый финансовый результат от временного размещения Пенсионным фондом России страховых взносов и доход от инвестирования средств пенсионных накоплений.

За весь период действия законодательства о выплате средств пенсионных накоплений в пользу правопреемников умерших застрахованных лиц, областным Отделением Пенсионного фонда РФ принято 5 тыс. 812 решений на выплату средств пенсионных накоплений и 5 тыс. 116 решений - о дополнительной выплате. Общая сумма выплат — 214 млн. 136,6 тыс. рублей.

С возникающими вопросами по этому направлению деятельности ПФР можно обращаться на телефон «горячей линии» ОПФР по Сахалинской области: (4242) 49-55-05.