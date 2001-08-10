Первый в этом году выездной прием граждан пройдет в Дальнем
Серия выездных приемов граждан стартует на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск». Первая встреча в подобном формате состоится 25 января в с. Дальнем на базе школы № 19 (ул. Ударная, 43). Начало в 19.00. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.
Участие во встрече примет первый вице-мэр Наталия Куприна. На вопросы собравшихся ответят также руководители структурных подразделений мэрии и специалисты ресурсоснабжающих организаций. По приглашению муниципалитета в мероприятии примут участие специалисты регионального правительства, курирующие вопросы здравоохранения и социальной защиты населения.
Следующая встреча состоится в Новоалександровске. О точной дате и времени проведения мероприятия будет сообщено дополнительно.
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